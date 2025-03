Un ciel mitigé ce jeudi, jusqu'à 10 degrés attendus

C'est un ciel mitigé alternant entre nuages et éclaircies qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce jeudi 13 mars 2025.

Après une journée très humide, place à un jeudi mitigé à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise. Ce 13 mars 2025 c'est un ciel plus ou moins nébuleux avec quelques averses possibles jusqu'en soirée qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais.

Un ciel mitigé alternant entre nuages et éclaircies et une ambiance relativement fraiche. Il fait 6 degrés ce jeudi matin et le mercure ne dépassera pas les 10 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison.