Le radar sonore de Bron va entrer en service et verbaliser au mois de juillet. (Photo twitter Vincent Monot)

Le radar sonore installé à Bron près de Lyon depuis 2022 devrait commencer à verbaliser au second semestre 2025.

Les véhicules bruyants vont devoir passer à la caisse. Selon nos confrères du Progrès, le radar anti-bruit installé à Bron devrait commencer à verbaliser au cours du second semestre 2025, trois ans après le début de l'expérimentation. Les résultats de la première phase de l'expérimentation ont révélé un excès sonore tous les deux jours selon la Ville de Bron, qui indique qu'il s'agit principalement de deux-roues.

Un seuil de 84 dB à ne pas dépasser

8 000 véhicules circulent chaque jour sur l'avenue Camille-Rousset où est installé le radar. La limite de décibels sera fixée à 84. Au-delà, les contrevenants recevront une amende de 135 €. La police municipale sera chargée de vérifier le constat effectué par le radar afin de s'assurer par exemple qu'un klaxon ou une sirène d'un véhicule d'urgence n'est pas en cause.

Cette expérimentation est une première mondiale, supervisée par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Lors de l'installation du dispositif, le maire LR de Bron visait principalement les nuisances liées au phénomène de rodéos, bien connu notamment de la commune de l’Est lyonnais.

Développé par la société MicrodB, basée à Écully, le radar installé avenue Camille-Rousset est un système "100% local", se félicitait la directrice de la société, Lucille Pinel, en assurant que "tout le développement est fait à Écully. On travaille avec des partenaires locaux sur la vidéo, l’électronique et le laboratoire de vibration et d’acoustique de l’INSA".