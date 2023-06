Réaménagement de la rive droite à Lyon, "une impasse sur les mobilités"

Au lendemain de la présentation du projet de réaménagement de la rive droite du Rhône à Lyon, l'opposition s'interroge sur son impact sur la circulation.

Mercredi 7 juin, Bruno Bernard et Grégory Doucet, président de la Métropole et maire de Lyon, ont présenté leur projet de requalification de la rive droite du Rhône. Au total, 2,5 km de voirie seront transformés, végétalisés et en partie rendus au piétons, le tout pour un montant de 90 millions d'euros.

Ambitions partagées, méthode questionnée

Ce jeudi, les groupes d'opposition "Pour Lyon" (Ville) et "Inventer la Métropole de demain" (Métropole), réagissent dans un communiqué de presse. S'ils assurent partager "sans ambiguïté" les ambitions de ce réaménagement, "reconquérir les berges du fleuve, améliorer le cadre de vie, végétaliser davantage, réduire la place de la voiture en faveur des transports en commun, de la marchabilité et de la cyclabilité", ils s'interrogent sur les conséquences du projet.

"Où sont les études d'impact sur les flux de mobilités ? Où sont les analyses en matière de retombées économiques pour les commerçants ?", s'interrogent ainsi Yann Cucherat et Louis Pelaez, présidents des deux groupes. "Le projet en l’état risque donc au mieux de générer des congestions supplémentaires dans une ville et une agglomération déjà tristement célèbres pour leurs bouchons, créant ainsi une situation bien loin de l’apaisement tant désiré", ajoutent-ils.

Et de conclure : "Nous appelons donc la majorité NUPES à amender son projet en ouvrant le débat sur plusieurs points afin de favoriser l’évaporation du trafic sur la Rive-Droite, conserver la liberté de déplacements de nos concitoyens et participer à la décarbonation de nos mobilités."

