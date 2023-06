La métropole et la ville de Lyon ont dévoilés les premières images de leur projet de requalification de la rive droite du Rhône.

Les majorités écologistes de la ville de Lyon et de la métropole de Lyon ont présenté, ce mercredi 7 juin, le projet urbanistique retenu pour le projet de rive droite du Rhône et les premiers visuels. Le long de la presqu’île, l’espace public va être totalement transformé en laissant moins de place à la voiture au profit des piétons, des vélos et d’espaces de promenades publiques. “Ce projet se place dans la suite assez naturelle de ce qui a été fait il y a 20 ans sur la rive gauche. Nous voulons rendre les quais aux habitants comme aux touristes, aux travailleurs comme aux promeneurs, aux automobilistes comme aux vélos ou aux piétons”, justifie Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon. La requalification des 2,5 km de la rive droite entre l’Hôtel de Ville et Perrache s’étalera jusqu’en 2036. “Les travaux vont démarrer en 2025. La première tranche (entre l’Hôtel-Dieu et la passerelle du collège) sera livrée en 2026. Les deux autres phases seront lancées après et l’objectif sera de les finir dans le mandat prochain”, se projette Béatrice Vessiller, vice-présidente de la métropole en charge de l’urbanisme.

Geste environnemental

L’opération rive droite va transformer en profondeur le visage de la presqu’île et de l’entrée dans Lyon. Le Rhône sera accessible aux promeneurs. L’aménagement sera un peu plus complexe que son pendant gauche des berges du Rhône. Le paysagiste retenu a ainsi voulu jouer sur différents niveaux. “Il y aura des balcons, des terrasses, des belvédères et une promenade fluviale”, précise Bertrand Vignal, lauréat de ce marché à 100 millions d’euros. Le projet s’accompagne d’une végétalisation massive de la presqu’île. 1 200 arbres seront plantés et les alignements de platanes historiques renforcés. “Trois hectares seront végétalisés. 45% de surface seront rendus perméables. Cela dit quelque chose de l’ampleur du travail que l’on s’apprête à mener”, souligne Grégory Doucet, le maire de Lyon.

Les voitures perdent du terrain

L’autre grande révolution de ce projet de requalification de la rive droite concerne la place laissée à la voiture. Aujourd’hui, largement dominante avec parfois jusqu’à huit voies de circulation, elle va être ramenée à une place plus marginale. Le projet conservera au maximum quatre voies de circulation sur la partie sud et sera plus souvent limité à trois voies de circulation plutôt en bordure de presqu’île, l’espace bordant le Rhône étant réservé aux piétons. La trémie sous le pont de la Guillotière sera condamnée. Une partie de l’espace libérée sera redistribué entre les piétons avec des trottoirs de six mètres de large, une voie lyonnaise et des couloirs de bus en site propre. “Je n’ai aucune inquiétude sur l’acceptation de ce projet. Il suffit de regarder les visuels avant après. Les grands Lyonnais seront fans de ce projet. Ce sera une évidence comme la rive gauche l’est aujourd’hui”, s’avance Bruno Bernard. En 2008, les berges du Rhône, pas totalement inauguré, étaient devenues la réalisation phare du premier mandat de Gérard Collomb et l’avaient porté vers une réélection triomphale. Bruno Bernard et Grégory Doucet s’inscriraient bien volontiers dans cette suite.