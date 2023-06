Projet phare de la majorité, le réaménagement de la rive droite du Rhône à Lyon voit ses contours précisés. Un programme, sans surprise, qui fait la part belle aux piétons et aux arbres.

Dans les tuyaux depuis deux ans, la transformation de la rive droite du Rhône - côté Presqu'île, donc - s'inscrit dans la volonté de la mairie et de la métropole écologistes de redessiner l'espace urbain afin de réduire la place de la voiture au profit de la verdure et des mobilités douces. Les écologistes ont dévoilé les détails du projet de réaménagement ce mercredi 7 juin.

Dans la continuité des aménagements faits sur les berges de la rive gauche du Rhône, le but est désormais de transformer les 2,5 km qui séparent le pont de Lattre de Tassigny du pont Gallieni. Avec l'ambition de mettre un terme à cette "autoroute urbaine". "Plus piéton, plus végétal, plus adapté à la ville du XXIe siècle", juge Bruno Bernard sur Twitter.

Pour rappel, la majorité avait mené en octobre et novembre 2021 une concertation, à la suite de laquelle elle a étudié les options possibles.

☀️ Adaptation climatique oblige : le sol et le mobilier : choix de revêtements seront optimisés selon leur perméabilité, l’albédo et l’inertie thermique.



Afin d'assurer un meilleur confort lors des périodes estivales futures de notre Métropole. pic.twitter.com/X1wU3nQqtX — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) June 7, 2023

75% de place en plus pour les piétons

Concrètement, la rive droite devrait prendre la forme d'"un grand jardin nature, une longue promenade suspendue sur l’eau dans un grand corridor végétal" a détaillé l'élu. Les piétons jouiront ainsi de "75% de place supplémentaire" par rapport à aujourd'hui, ce qui signifierait un élargissement des trottoirs à 5 mètres minimum côté façades et 4 mètres côté berges. Sur la partie inférieure des quais, des terrasses seront installées et une promenade aménagée.

Les voitures n'auront plus à terme que trois à quatre voies de circulation - contre 5 à 6 aujourd'hui - et un terre-plein central sur laquelle la Voie lyonnaise n°6 permettra aux cyclistes de pédaler dans les deux sens.

Adaptation au changement climatique

Pour prévenir la multiplication des épisodes caniculaires et contrer les îlots de chaleur, les matériaux du sol et du mobilier "seront optimisés selon leur perméabilité, l’albédo et l’inertie thermique". Au total, 1200 arbres devraient être plantés, 33 000 m2 végétalisés, 45% des surfaces désimperméabilisées.

Côté calendrier, les travaux ne débuteront qu'en 2025 et devraient s'étendre jusqu'à l'horizon 2030, s'inscrivant ainsi dans la même temporalité que le projet de la Presqu'île dans son ensemble. Mais de l'urbanisme transitoire pourrait commencer dès 2024-2025, accompagné de nouvelles concertations. Le budget total est estimé à 100 millions d'euros.