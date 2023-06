A quelques semaines du début des grandes vacances, nous avons comparé le prix moyen des différents modes de déplacement en France. Train, avion, voiture, bus : découvrez quel est le moyen de transport le plus économique.

Les vacances d'été débutent dans un mois pile, le 8 juillet prochain, pour l'ensemble des élèves en France. A cette occasion, et alors que vous n'avez peut être pas encore décidé de votre prochaine destination, nous avons comparé les différents modes de déplacement pour trouver le plus économique pour une famille de 4 personnes avec deux enfants.

Tous les prix indiqués dans cet article valent pour des trajets du 8 au 22 juillet, sans carte de réduction pour ce qui concerne le train et l'avion.

Lyon – Marseille : la voiture pour l'économie, le train pour la tranquillité

Voiture : 60 euros, dont 26,9 de péages, 3h15 de route

: 60 euros, dont 26,9 de péages, 3h15 de route Train : entre 150 et 350 euros, 1h43 de trajet

: entre 150 et 350 euros, 1h43 de trajet Avion : au moins 1100 euros, 3h30 de trajet avec escale

: au moins 1100 euros, 3h30 de trajet avec escale Bus : 150 euros, 4h30 de trajet

Pour ce premier trajet entre Lyon et la citée phocéenne, la voiture reste le moyen de transport le plus économique, pour une famille de quatre personnes. Cependant, si vous optez pour ce moyen de transport pour descendre dans le sud cet été, attention aux embouteillages. Avec 3h15 de trajet en temps normal, il vous en faudra certainement beaucoup plus lors des weekends de départ en vacances car vous emprunterez l'autoroute A7, l'une des plus embouteillées de France durant l'été.

Si le train vous coutera plus cher, les 1h43 de trajet entre la gare Part-Dieu et la gare Saint-Charles vous assurent une arrivée en toute tranquillité sur votre lieu de vacances. L'avion n'a pas d'intérêt pour ce trajet car extrêmement cher, sans compter le prix du Rhône Express (15 euros par personne) pour se rendre à Saint-Exupéry, tandis qu'avec le bus vous rencontrerez les mêmes contraintes qu'en voiture, la fatigue de la conduite en moins.

Lyon – Biarritz : choisir entre budget et durée

Voiture : 140 euros dont 63 de péages, 7h30 de route

: 140 euros dont 63 de péages, 7h30 de route Train : entre 700 et 1000 euros, au moins 7h30 de trajet

: entre 700 et 1000 euros, au moins 7h30 de trajet Avion : au moins 700 euros, 1h15 de vol

: au moins 700 euros, 1h15 de vol Bus : 550 euros, 11h30 de route

Si vous optez plutôt pour la côte basque cet été, il vous faudra choisir entre budget et temps de trajet. Si comme pour Marseille la voiture reste le plus économique, les 7h30 de route minimum (sans compter les bouchons) peuvent en rebuter plus d'un. En train, vous paierez beaucoup plus cher mais vous ne gagnerez pas de temps sur votre trajet.

Quant à l'avion, moyen de transport le plus polluant, il vous faudra débourser au moins 700 euros pour vos quatre billets mais en 1h15 vous serez sous le soleil du Pays basque.

Lyon – Nantes : le train, bon compromis

Voiture : 144 euros dont 71 de péages, 6h45 de route

: 144 euros dont 71 de péages, 6h45 de route Train : Entre 400 et 550 euros, 5h de trajet minimum

: Entre 400 et 550 euros, 5h de trajet minimum Avion : Au moins 800 euros, 3h30 de trajet avec une escale, 1h15 en vol direct

: Au moins 800 euros, 3h30 de trajet avec une escale, 1h15 en vol direct Bus : 700 euros, 11h de route

Pour vous rendre à Nantes pendant deux semaines cet été, le moyen de transport le plus rapide reste l'avion. Mais pour décoller vers la Loire Atlantique, il faudra sortir le porte monnaie. Le train, avec 5h de trajet, peut être une bonne alternative car quasiment deux fois moins cher que l'avion, et surtout, beaucoup moins polluants.

Enfin, si le bus n'a pas d'intérêt car plus cher et plus long que le train, la voiture reste le plus économique mais vous devrez compter au moins sur 6h45 de route pour rejoindre l'Ouest de la France.

Lyon – Toulouse : le bus, une bonne alternative

Voiture : 110 euros dont 55 de péages, 5h15 de route

: 110 euros dont 55 de péages, 5h15 de route Train : Entre 300 et 500 euros, 4h20 de trajet

: Entre 300 et 500 euros, 4h20 de trajet Avion : 420 euros, 1h de vol

: 420 euros, 1h de vol Bus : 250 euros, 7h de route

Pour passer vos vacances dans la ville rose, le bus peut être la solution idéale. Pas trop cher et juste légèrement plus long que le même trajet en voiture, vous arriverez à Toulouse environ 7h après votre départ de Lyon, sans la fatigue accumulée des heures de conduite. Si la voiture reste, une nouvelle fois, le transport le plus économique, le trajet en train peut également être intéressant, un tout petit peu plus cher que le bus mais plus rapide (4h20 de trajet seulement pour un TGV direct Lyon-Toulouse).

Enfin, si l'avion reste évidemment le trajet le plus court, avec 1h de vol seulement entre les deux villes, ça reste tout de même le moyen de transport le plus cher de notre comparatif.

Lyon – Strasbourg : la voiture et le bus dans le jeu

Voiture : 84 euros dont 34 de péages, 4h45 de route

: 84 euros dont 34 de péages, 4h45 de route Train : 400 euros, 4h de trajet

: 400 euros, 4h de trajet Avion : 640 euros, 1h de trajet (aucun vol le samedi 8 juillet)

: 640 euros, 1h de trajet (aucun vol le samedi 8 juillet) Bus : 220 euros, 8h de route

Direction Strasbourg pour cette avant dernière destination. Et pour rejoindre l'Est de la France, le train n'est pas très bon marché. La voiture peut être une bonne alternative tandis que le bus, avec un trajet à 220 euros pour 4 personnes reste également une solution.

Si l'avion est également attractif avec 1h de vol seulement il reste de loin le moyen de transport le plus cher pour rallier Strasbourg.

Lyon – Nice : la voiture reste le plus pratique

Voiture : 100 euros dont 47 de péages, 4h50 de route

: 100 euros dont 47 de péages, 4h50 de route Train : Entre 350 et 500 euros, 5h de trajet minimum

: Entre 350 et 500 euros, 5h de trajet minimum Avion : Au moins 1000 euros, 3h30 de trajet avec une escale

: Au moins 1000 euros, 3h30 de trajet avec une escale Bus : 230 euros, 7h de route

Pour finir, si vous préférez le soleil du sud de la France et que vous avez envie de vous promener sur la promenade des Anglais, il se peut que vous optiez pour la voiture pour vous rendre à Nice. Avec une centaine d'euros à dépenser, dont quasiment la moitié de péages et moins de 5h de route, la voiture reste une bonne solution pour cette destination.

Le bus est plus cher et plus long tandis que le train reste assez cher. Enfin, l'avion, toujours extrêmement cher, ne vous fera pas gagner beaucoup de temps de trajet car aucun vol direct n'est disponible à ces dates pour rejoindre Nice depuis l'aéroport de Saint-Exupéry.