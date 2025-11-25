Jean-Michel Aulas dévoile une série de mesures pour protéger et accompagner les femmes à Lyon.

L'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas dévoile peu à peu ses propositions pour Lyon. À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, actuLyon révèle plusieurs propositions de Jean-Michel Aulas pour les femmes. Un plan dont le coût s'élèverait à environ 6 à 8 millions d'euros, que Lyon Capitale a pu consulter.

"Faire de Lyon la métropole la plus woman-friendly de France d'ici 2030"

Celui qui inaugure ce mardi soir son local de campagne veut "faire de Lyon la métropole la plus woman-friendly de France d'ici 2030", peut-on lire dans une note de cadrage de son équipe de campagne. Aulas propose un plan "concret" et "immédiatement applicable" pour que Lyon soit une ville "qui protège les femmes, qui les accompagne et qui leur donne les moyens de réussir".

L'ancien président de l'OL propose pour cela la création d'un centre d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes et un réseau de logements-relais. "La Ville créera un lieu d'accueil sécurisé, disponible immédiatement, assorti d'un pack-protection (soutien psychologique, appui juridique, accompagnement administratif)", est-il précisé dans la note de cadrage. À noter que des hébergements d'urgence destinés à protéger les femmes victimes de violence existent déjà, leurs emplacements son confidentiels.

Hébergement d'urgence et réseau de logements-relais

Aussi, Jean-Michel Aulas souhaite créer une "brigade municipale des femmes et des familles", "formée avec le parquet et la préfecture". Elle "interviendra jour et nuit, accompagnera les dépôts de plainte, assurera la prise en charge des victimes et travaillera en coordination avec la police nationale".

Immédiatement en cas d'élection, JMA promet de mettre en place l'arrêt à la demande dans les bus dès 21 h, contre 22 h actuellement. Une mesure qui relève plutôt des compétences de la Métropole de Lyon et de Sytral mobilités, mais on sait désormais que l'ex-président de l'OL devrait scruter de près, se ce n'est superviser le programme de Véronique Sarselli aux élections métropolitaine, qui s'est rangée derrière le patron de Coeur Lyonnais ce mardi.

Éducation et formation

Un "éclairage intelligent" sera également mis en place dans "toutes les zones identifiées comme anxiogènes". Enfin, les toilettes publiques seront retravaillés "pour qu'ils soient sûrs, propres et adaptés aux besoins des femmes". Côté éducation, JMA veut mettre en place des ateliers "de confiance et de prise de parole dans chaque école", et promet une "éducation systématique à la non-violence et au respect".

La candidat veut créer une fondation "Elles oseront Lyon" qui "financera des bourses, des projets éducatifs, du mentorat et des opportunités internationales pour les jeunes filles issues de milieux modestes". Enfin, et alors que les filières de mathématiques souffrent encore d'un important manque de mixité, Aulas promet de développer "des activités scientifiques dédiées aux filles, en lien avec les enseignants, les clubs, les associations et les universités".

