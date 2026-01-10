Lyon : 4 386 individus contrôlés lors d’une opération de sécurisation à la Part-Dieu

La direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a mené une opération de sécurisation les 7 et 8 janvier dans le quartier de la Part-Dieu, menant à l’interpellation de 9 individus.

Après des opérations similaires en Presqu’île, à la Croix-Rousse en encore à la Guillotière, la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a mené de nouveaux contrôles dans le quartier de la Part-Dieu (3e arr.) les 7 et 8 janvier derniers. 286 policiers nationaux, municipaux, ainsi que des agents TCL étaient mobilisés sur le terrain.

Au cours des deux jours, près de 4 386 personnes ont ainsi été contrôlées sur la voie publique et dans les transports, menant à l’interpellation de 9 d’entre elles pour des faits d’extorsion de fonds, de vol de téléphone en réunion, vol de bagages, recels de vol de téléphone ou exhibition sexuelle. 345 infractions ont par ailleurs été verbalisées, notamment pour l’usage et la détention de stupéfiants, un défaut de titre de transport ou un délit routier.

11 individus en situation irrégulière sur le territoire ont été mis à disposition de la police aux frontières.

