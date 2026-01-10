Actualité
Photo d’illustration @WilliamPham

Lyon : 4 386 individus contrôlés lors d’une opération de sécurisation à la Part-Dieu

  • par Clémence Margall

    • La direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a mené une opération de sécurisation les 7 et 8 janvier dans le quartier de la Part-Dieu, menant à l’interpellation de 9 individus.

    Après des opérations similaires en Presqu’île, à la Croix-Rousse en encore à la Guillotière, la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a mené de nouveaux contrôles dans le quartier de la Part-Dieu (3e arr.) les 7 et 8 janvier derniers. 286 policiers nationaux, municipaux, ainsi que des agents TCL étaient mobilisés sur le terrain.

    Au cours des deux jours, près de 4 386 personnes ont ainsi été contrôlées sur la voie publique et dans les transports, menant à l’interpellation de 9 d’entre elles pour des faits d’extorsion de fonds, de vol de téléphone en réunion, vol de bagages, recels de vol de téléphone ou exhibition sexuelle. 345 infractions ont par ailleurs été verbalisées, notamment pour l’usage et la détention de stupéfiants, un défaut de titre de transport ou un délit routier.

    11 individus en situation irrégulière sur le territoire ont été mis à disposition de la police aux frontières.

    Lire aussi :

    à lire également
    Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas dévoile son projet de végétalisation pour la place Bellecour

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : 4 386 individus contrôlés lors d’une opération de sécurisation à la Part-Dieu 13:19
    Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas dévoile son projet de végétalisation pour la place Bellecour 12:43
    Théâtre : Carole Bouquet rend hommage à Samuel Paty au Radiant-Bellevue 12:00
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l’air reste bonne à Lyon ce samedi  11:23
    Lyon : un nouveau lieu de baignade urbaine prévu dans la darse de Confluence pour l'été 2027 10:47
    d'heure en heure
    Lyon : face au froid, 27 familles hébergées dans une école désaffectée du 7e arrondissement 10:09
    Neige et verglas : la région Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance jaune 09:40
    vue panorama lyon
    Météo : du vent, des averses et 7 degrés attendus ce samedi à Lyon  09:04
    Victor Gomez
    "Un vin peut plaire aux professionnels, mais si le consommateur n’aime pas, cela ne fonctionne pas" soutient Victor Gomez 07:00
    Face à la venue d'Ary Abittan à Lyon, le collectif "Nous Toutes" appelle à la mobilisation 09/01/26
    Rhône : des travaux sur la RD337 à Quincié-en-Beaujolais jusqu'en avril 09/01/26
    Municipales : La France insoumise scelle une alliance avec la coalition de gauche à Rillieux-la-Pape 09/01/26
    À Lyon, le métro A est partiellement interrompu après un "acte de malveillance" 09/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut