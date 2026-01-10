Dans sa pièce Le Professeur, l’autrice Émilie Frèche nous fait ressentir la terrible mécanique d’un drame qui nous a tous touchés, dans une mise en scène de Muriel Mayette-Holtz interprétée par l’immense Carole Bouquet.

Le spectacle remonte le fil des dix jours ayant précédé l’assassinat de Samuel Paty, tué à l’arme blanche par un terroriste islamiste. Chacun révèle ce qu’il n’a pas fait, ce qu’il aurait pu ou dû faire. C’est bien la somme des lâchetés qui a conduit à l’inéluctable.

Le texte nous fait sentir cette mécanique implacable avec une acuité saisissante. Muriel Mayette-Holtz met en scène cette course effrénée vers une inexorable issue, interprétée magistralement par Carole Bouquet.

Le Professeur – Le 14 janvier au Radiant-Bellevue