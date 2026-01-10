Neige et verglas : la région Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance jaune

L’ensemble des départements d’Auvergne-Rhône-Alpes reste placé en vigilance jaune face au risque de neige et de verglas ce samedi 10 janvier. Une vigilance avalanche est également activée en Isère, en Haute-Savoie et en Savoie.

Si l’épisode de grand froid est terminé à Lyon et dans le Rhône, le mercure reste bas ce samedi 10 janvier sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France maintient donc sa vigilance jaune pour neige et verglas pour tous les départements.

Pour rappel, cela concerne le Rhône, l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, l’Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme. Seul le Cantal conserve une vigilance grand froid aujourd’hui.

La vigilance jaune pour avalanches reste également activée dans trois départements : l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.