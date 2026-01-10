Actualité
Route, neige et verglas. Wikimédias Commons

Neige et verglas : la région Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance jaune

  • par Clémence Margall

    • L’ensemble des départements d’Auvergne-Rhône-Alpes reste placé en vigilance jaune face au risque de neige et de verglas ce samedi 10 janvier. Une vigilance avalanche est également activée en Isère, en Haute-Savoie et en Savoie. 

    Si l’épisode de grand froid est terminé à Lyon et dans le Rhône, le mercure reste bas ce samedi 10 janvier sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France maintient donc sa vigilance jaune pour neige et verglas pour tous les départements.

    Pour rappel, cela concerne le Rhône, l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, l’Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme. Seul le Cantal conserve une vigilance grand froid aujourd’hui. 

    La vigilance jaune pour avalanches reste également activée dans trois départements : l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. 

    Lyon : face au froid, 27 familles hébergées dans une école désaffectée du 7e arrondissement

