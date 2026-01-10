Actualité
La place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière (Lyon 7e). /© Lyon Capitale

Lyon : un dispositif de sécurité renforcé à la Guillotière pour le match Algérie-Nigeria

  • par Clémence Margall
  • 1 Commentaire

    • Alors que le match opposant l’Algérie au Nigéria se tient ce samedi 10 janvier, les services de l’État ont mobilisé un important dispositif de sécurité dans le quartier de la Guillotière, à Lyon.

    Après les débordements constatés dans le quartier de la Guillotière, notamment autour de la place Gabriel Péri, lors du match opposant l’Algérie au Congo mardi soir, dans le cadre des 8es de finale de la Coupe d’Afrique des nations, la préfecture du Rhône déploie ce samedi 10 janvier un nouveau dispositif de sécurité renforcé en marge du match Algérie-Nigéria. Ce dernier se terminera aux alentours de 19 heures.

    Comme l’indiquent nos confrères du Progrès, une CRS sera mobilisée aux côtés de la CRS83, spécialisée dans la gestion des troubles à l’ordre public de haute intensité. Un équipage de la police nationale et des engins lanceurs d’eau seront également déployés.

    Des propos haineux tenus par une influenceuse

    Le 28 décembre dernier déjà, plusieurs dizaines de supporters s’étaient également réunies pour célébrer la victoire de l’Algérie, avant que des individus ne s’en prennent aux forces de l’ordre.

    Des propos haineux avaient par ailleurs été tenus par l'influenceuse franco-algérienne Sofia Benlemmane. Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, cette dernière scandait : "Vous nous avez colonisés, maintenant vous êtes dans la merde. Ce pays est le nôtre, on fait ce qu’on veut". La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, avait alors alerté le procureur de la République de ces faits en saisissant l’article 40 du Code de procédure pénale. 

