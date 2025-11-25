Alors qu'il se rendait à Lyon, un homme a été arrêté dans le Gard. Il était en possession de plus de 30 kilos de cocaïne.

Des agents de la douane ont interpellé un Albanais en provenance d'Espagne sur l'aire de repos de Vergèze dans le Gard. L'individu se trouvait en bordure de l'autoroute A9 et transportait 33 kilos de cocaïne.

Selon Objectif Gard, l'individu a confié aux gendarmes qu'il se dirigeait en direction de la région lyonnaise quand il a été arrêté. Il transportait par ailleurs plusieurs bidons d'essence. La valeur totale de la saisie est estimée à 700 00 €.

Les gendarmes ont ouvert une enquête.