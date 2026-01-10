Lyon : un nouveau lieu de baignade urbaine prévu dans la darse de Confluence pour l'été 2027

L’exécutif écologiste présentera lors du prochain Conseil municipal le 22 janvier, son projet de piscine urbaine imaginé dans la darse de Confluence. L'ouverture est prévue pour l'été 2027.

Après les premières baignades dans le Rhône en juin dernier, il se pourrait bien que les Lyonnais profitent d’une nouvelle "baignade urbaine" l’année prochaine. Un nouveau lieu de ce type pourrait en effet bien voir le jour dans la darse de Confluence (2e arr.), entre le cours Charlemagne et les voies ferrées, annonce la Ville de Lyon dans un communiqué ce samedi.

Le projet sera présenté lors du prochain Conseil municipal qui se tiendra le 22 janvier, en lien avec la démarche engagée avec la Métropole de Lyon visant à identifier des sites potentiels de baignade dans le Rhône et la Saône.

1 500 m2 aménagés, trois bassins, etc.

Sur les visuels fournis par les services de la Ville de Lyon, ce "nouveau lieu de baignade inédit à Lyon" est présenté comme un aménagement sécurisé, comprenant trois bassins au sein d’un périmètre de 1 500 m2, dont la maîtrise d’ouvrage sera confiée à la SPL Lyon Confluence. Ces trois bassins auront deux usages : récréatif, d’abord, destiné au plus grand nombre (deux bassins seront dotés de fonds aménagés), et sportif, avec des lignes d’eau dédiées à la nage. L’ouverture est prévue pour l’été 2027.

La Ville de Lyon engagera "prochainement" une concertation afin de recueillir les attentes et les besoins d’usages des habitants. Les propos recueillis viendront compléter les études à venir.

© SPL Lyon Confluence : Artefactorylab– Image non contractuelle.

