Lyon : les classiques de James Cameron reviennent au cinéma

5 000 places sont mises en jeu pour participer gratuitement aux projections. Elles auront lieu au Cinéma UGC de Lyon Confluence.

Préparez les popcorns ! Tous les ans, le "BNP Paribas CinéCulte" cherche à faire (re)vivre sur grand écran les émotions des plus grands films. Cette année, à l'occasion de la sortie du très attendu Avatar : de Feu et de Cendres, le 17 décembre prochain, l'événement sera de retour du 8 au 12 décembre dans cinq villes de France, dont Lyon. Les "chefs-d'oeuvre cinématographiques" seront projetés au cinéma UGC de Confluence.

Cette quatrième édition sera consacrée à James Cameron, cinéaste à l'origine de nombreux succès au box-office, de Titanic à Avatar, en passant par Aliens : Le retour.

Le programme des projections :

8 décembre, 19h15 : Abyss

9 décembre, 19h15 : Terminator 2 : Le Jugement dernier

10 décembre, 19h15 : Aliens : Le retour

11 décembre, 19h15 : Titanic

12 décembre, 19h15 : Avatar

12 décembre, 22h15 : Avatar : La voie de l'eau

C'est d'ailleurs pour redécouvrir ces classiques que BNP Parisbas offrira 5 000 places gratuites dans les cinq villes, soit 1 000 par ville. Elles sont mis en jeu via un tirage au sort accessible sur le site welovecinema.bnpparibas. "Célébrer le cinéma de James Cameron, c’est célébrer la magie du cinéma dans toute sa dimension collective. [...] Nous nous réjouissons d’offrir l’opportunité aux fans de cinéma de profiter de ces expériences en salle pour cette fin d’année", déclare Elise Hermant, directrice de la communication du groupe.

La soirée du vendredi 12 décembre sera marquée par la projection des deux premiers volets de la saga Avatar. Quelques jours plus tard, le mercredi 17 décembre, sortira en salles le très attendu troisième opus, Avatar : de Feu et de Cendres. Pour accompagner cette sortie, BNP Paribas invitera à nouveau 5 000 spectateurs (grâce à des chèques Cinéma Universel) dans toutes la France à découvrir le nouveau film de James Cameron sur grand écran.