Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli.

Métropolitaines 2026 à Lyon : Véronique Sarselli va finalement rallier Jean-Michel Aulas

  • par Nathan Chaize

    • Véronique Sarselli va rallier Jean-Michel Aulas pour les élections métropolitaines de 2026 à Lyon.

    La candidate des Républicains aux élections métropolitaines, Véronique Sarselli devrait annoncer son ralliement à Jean-Michel Aulas ce mardi soir à l'occasion de l'inauguration du local de campagne de l'ancien président de l'Olympique lyonnais, a appris Lyon Capitale.

    Un poste de vice-président pour JMA ?

    En tête des sondages, Aulas validera ainsi l'extension à l'ensemble de la métropole de Lyon de son mouvement "Grand Coeur Lyonnais". Il avait déjà annoncé qu'il présenterait des listes sous cette bannière dans l'ensemble des circonscriptions métropolitaines lyonnaises. On sait d'ores et déjà que le maire Horizons de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet devrait mener l'une de ces listes.

    Selon nos informations, Les Républicains pourraient obtenir 55 % des têtes de liste hors Lyon, tandis que Jean-Michel Aulas, qui négocie pour ses soutiens (Horizons, Renaissance...) devrait bénéficier de 45 % des têtes de liste.

    Selon nos confrères de Tribune de Lyon, l'un des préalables à cet accord est l'engagement de ne conclure aucune alliance avec le Rassemblement national sur le territoire. Le parti de Marine Le Pen, représenté localement par Tiffany Joncour pourrait jouer les arbitres au troisième tour de l'élection métropolitaine.

    Aussi, Jean-Michel Aulas devrait, en cas de victoire, bénéficier d'un poste de vice-président à la Métropole de Lyon, toujours selon les informations de Tribune de Lyon. La maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon conserverait quant à elle le mandat de présidente, sous haute surveillance donc.

