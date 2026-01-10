Municipales : l'Union des démocrates musulmans français présentera une liste à Vénissieux

L'Union des démocrates musulmans français (UDMF) compte présenter une liste à Vénissieux aux prochaines élections municipales, a annoncé vendredi 9 janvier Nagib Azergui, le fondateur du parti.

"Nous serons là pour défendre vos libertés, protéger vos droits, porter une voix politique libre, digne et déterminée", promet le parti vendredi sur X dans un message lançant sa campagne d'adhésion annuelle. L'idée est de "concentrer les moyens" afin d'"arriver au deuxième tour" (ce qui nécessite de recueillir 10 % des suffrages), ajoute Nagib Azergui, également vice-président du parti.

Farid Omeir conduira la liste à Vénissieux

À Vénissieux, bastion communiste de la banlieue lyonnaise, c'est le président de l'UDMF Farid Omeir qui conduira la liste. Créée en 2012, l'UDMF revendique un peu moins de 800 adhérents et espère en atteindre 1 300 cette année. Présent aux dernières européennes au sein d'une coalition "Free Palestine party", le parti avait recueilli moins de 15 000 voix.

L'UDMF se définit sur son site internet comme "le mouvement de gauche alliant éthique et politique pour réaffirmer notre devise républicaine de Liberté, d'Egalité et de Fraternité". "Nous centrons nos problématiques autour des quartiers populaires", affirme encore Nagib Azergui.

"Je ne crois pas que sur l'islamophobie des personnes extérieures à l'islam peuvent nous représenter réellement", ajoute-t-il, "fatigué" que les musulmans "soient considérés comme des citoyens à part". Au-delà de Nanterre et Vénissieux, "il n'est selon lui pas exclu que dans un mois, on annonce d'autres listes constituées", notamment dans les Hauts-de-France et en région Paca.