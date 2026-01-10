Actualité
Illustration devoir enfants @Photo de Mikhail Nilov /Pexels
Plusieurs retraités villeurbannais vont donner des cours de soutien scolaire pendant les vacances scolaires.

Une réunion d’information sur les modes de garde des enfants organisée à Villeurbanne le 20 janvier

  • par la rédaction

    • La Ville de Villeurbanne organisera le 20 janvier au centre culturel et de la vie associative une réunion d’information sur les différents modes d’accueil des enfants.

    De nombreux parents se posent sûrement ces questions : comment faire garder son enfant ? Comment recruter une assistance maternelle ? Comment obtenir une place en crèche ? Pour tenter de répondre à ces interrogations, la Ville de Villeurbanne organisera le 20 janvier une réunion d’information au centre culturel et de la vie associative, situé rue Emile Zola, sur les différents modes d’accueil possibles.

    Au programme : une présentation du fonctionnement des crèches, des lieux d’éveil, ainsi que des assistantes maternelles et des aides possibles. Plusieurs activités à faire en famille à Villeurbanne seront également mises en avant.

    La présentation sera suivie d’une session questions-réponses et d’un temps convivial pour que les parents puissent échanger avec les intervenants des différentes structures présents pour l’occasion. La réunion se déroulera de 18h30 à 19h30.

    Lire aussi : Villeurbanne : des soirées jeux organisées pour les 12-17 ans

    à lire également
    À Lyon, une enfant de 4 ans renversée sur un passage piéton de l’avenue des Frères Lumière

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Illustration devoir enfants @Photo de Mikhail Nilov /Pexels
    Une réunion d’information sur les modes de garde des enfants organisée à Villeurbanne le 20 janvier 14:48
    À Lyon, une enfant de 4 ans renversée sur un passage piéton de l’avenue des Frères Lumière 14:01
    Lyon : 4 386 individus contrôlés lors d’une opération de sécurisation à la Part-Dieu 13:19
    Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas dévoile son projet de végétalisation pour la place Bellecour 12:43
    Théâtre : Carole Bouquet rend hommage à Samuel Paty au Radiant-Bellevue 12:00
    d'heure en heure
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l’air reste bonne à Lyon ce samedi  11:23
    Lyon : un nouveau lieu de baignade urbaine prévu dans la darse de Confluence pour l'été 2027 10:47
    Lyon : face au froid, 27 familles hébergées dans une école désaffectée du 7e arrondissement 10:09
    Neige et verglas : la région Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance jaune 09:40
    vue panorama lyon
    Météo : du vent, des averses et 7 degrés attendus ce samedi à Lyon  09:04
    Victor Gomez
    "Un vin peut plaire aux professionnels, mais si le consommateur n’aime pas, cela ne fonctionne pas" soutient Victor Gomez 07:00
    Face à la venue d'Ary Abittan à Lyon, le collectif "Nous Toutes" appelle à la mobilisation 09/01/26
    Rhône : des travaux sur la RD337 à Quincié-en-Beaujolais jusqu'en avril 09/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut