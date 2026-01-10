Une réunion d’information sur les modes de garde des enfants organisée à Villeurbanne le 20 janvier

La Ville de Villeurbanne organisera le 20 janvier au centre culturel et de la vie associative une réunion d’information sur les différents modes d’accueil des enfants.

De nombreux parents se posent sûrement ces questions : comment faire garder son enfant ? Comment recruter une assistance maternelle ? Comment obtenir une place en crèche ? Pour tenter de répondre à ces interrogations, la Ville de Villeurbanne organisera le 20 janvier une réunion d’information au centre culturel et de la vie associative, situé rue Emile Zola, sur les différents modes d’accueil possibles.

Au programme : une présentation du fonctionnement des crèches, des lieux d’éveil, ainsi que des assistantes maternelles et des aides possibles. Plusieurs activités à faire en famille à Villeurbanne seront également mises en avant.

La présentation sera suivie d’une session questions-réponses et d’un temps convivial pour que les parents puissent échanger avec les intervenants des différentes structures présents pour l’occasion. La réunion se déroulera de 18h30 à 19h30.

