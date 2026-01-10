Actualité
© Antoine Merlet

Trois caravanes s’installent illégalement dans cette commune au sud-est de Lyon

  • par la rédaction

    • Trois caravanes, appartenant à des gens du voyage, se sont installées illégalement jeudi 8 janvier sur le parking d’un ancien restaurant à Chaponnay. La mairie a porté plainte.

    Jeudi 8 janvier, trois caravanes de gens du voyage se sont installées sur le parking d’un ancien restaurant de Chaponnay, au sud-est de Lyon, à proximité de l’hypermarché Leclerc. Selon Le Progrès, les propriétaires des caravanes auraient des liens avec une famille déjà installée à Corbas.

    La mairie, alertée de la situation, a annoncé porter plainte. "Nous étions sur place quelques minutes après l’occupation de ce lieu. Après constatations, nous avons déposé une plainte en gendarmerie avec le propriétaire des lieux", a assuré Nicolas Varigny, maire de la commune, à nos confrères. La collectivité espère faire évacuer le terrain au plus vite.

