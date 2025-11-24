Municipales 2026 : à Lyon, Doucet appelle à un débat "avant les fêtes", Aulas décline, pour l'instant

Grégory Doucet dénonce les fausses informations diffusées par Jean-Michel Aulas et ses soutiens et appelle l'ex-président de l'OL à un débat.

Candidat à sa réélection, le maire de Lyon, Grégory Doucet appelle Jean-Michel Aulas "à une campagne digne" et l'invite "à débattre publiquement avant les fêtes de fin d'année". Dans un communiqué diffusé lundi 24 novembre, le maire sortant, en difficulté dans les sondages, dénonce de la part d'Aulas et ses soutiens "une méthode qui n'a pour autre but que d'instaurer la confusion et fabriquer le doute", entretenant "un climat de campagne inutilement polémique".

"Un climat de campagne inutilement polémique"

Les équipes de la gauche hors LFI évoquent plusieurs tentatives de désinformation relayées par Aulas et ses soutiens, notamment l'une vérifiée par Lyon Capitale. Le maire LR du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver avait dénoncé la prétendue disparition d'une flotte de 800 vélos, avant de faire machine arrière et d'indiquer parler au "conditionnel". Les équipes de Grégory Doucet dénoncent également la fake-news relayée selon laquelle la consultation organisée cet été par le parti écologiste aurait été financée par la Ville de Lyon.

“Les méthodes de campagne de Jean-Michel Aulas, de ses soutiens et de ses équipes ne sont pas à la hauteur de la campagne à laquelle les Lyonnais et Lyonnaises aspirent", déplore ainsi Laurent Bosetti, adjoint au maire de Lyon et membre de la campagne pour le mouvement l'Après. En visite à la vogue des marrons il y a quelques semaines, JMA dénonçait lui-même un Grégory Doucet "sur la défensive" et dans "l'agressivité".

"Débattre c’est bien, mais il aurait fallu surtout satisfaire les Lyonnais"

Pour rappel, l'ancien président de l'OL a déjà indiqué à nos confrères de Tribune de Lyon qu'il ne participerait à aucun débat avant mi-février, ayant posé comme préalable de ne débattre que face à des mouvements "ayant déposé des listes dans les neuf arrondissements de Lyon, en plus de la liste pour la Mairie centrale". Sollicitées ce lundi, les équipes du candidat posent la même condition. Elles considèrent que "le temps est aujourd’hui au dialogue et aux échanges avec les lyonnais, qui connaissent les propositions de Jean-Michel Aulas".

Et de conclure par un tacle à Grégory Doucet : "Débattre c’est bien, mais il aurait fallu surtout satisfaire les Lyonnais et agir pour faire rayonner notre territoire au cours de ces 6 dernières années." Le patron du mouvement Coeur Lyonnais n'a en effet aucun intérêt à s'avancer trop vite sur le fond des dossiers face à un Grégory Doucet qui, après six ans de mandat, les maîtrisera davantage. Aulas continue de capitaliser sur sa notoriété, alors qu'il est crédité de 47 % des intentions de vote dans notre sondage paru la semaine dernière.

