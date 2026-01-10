Actualité
(Photo d’illustration) @WilliamPham

À Lyon, une enfant de 4 ans renversée sur un passage piéton de l’avenue des Frères Lumière

  • par la rédaction

    • Mercredi 7 janvier, une fillette de 4 ans a été renversée au niveau d’un passage piéton de l’avenue des Frères Lumière. Le conducteur, interpellé, a été présenté au parquet de Lyon hier.

    Alors qu’elle s’engageait sur un passage piéton de l’avenue des Frères Lumière (8e arr.), mercredi 7 janvier, une fillette de 4 ans a été renversée par un automobiliste, rapportent nos confrères du Progrès.

    La collision, particulièrement violente selon les témoins, a suscité l’effroi des personnes présentes sur place. Fort heureusement, l’enfant a été pris en charge par le Samu et une ambulance, sans que son pronostic vital soit engagé.

    Le conducteur a, quant à lui, été interpellé et placé en garde à vue. Il était vraisemblablement sous l’emprise de l’alcool au moment des faits. Il devait être présenté au parquet que Lyon hier, vendredi 9 janvier.

