Actualité
Ecole désaffectée du parc Blandan occupée par 27 familles. Crédit Jamais Sans Toit

Lyon : face au froid, 27 familles hébergées dans une école désaffectée du 7e arrondissement

  • par Clémence Margall
  • 1 Commentaire

    • Le collectif Jamais Sans Toit a réquisitionné en urgence une école désaffectée du parc Blandan (7e arrondissement) afin d’héberger 27 familles, dont 80 enfants, alors que les températures restent glaciales à Lyon.

    Il fait toujours très froid à Lyon et de nombreuses familles restent sans solution d’hébergement. Le collectif Jamais Sans Toit a annoncé avoir réquisitionné vendredi soir une école désaffectée du parc Blandan, dans le 7e arrondissement afin de mettre à l’abri 27 familles, dont 80 enfants.

    Lire aussi : Plan grand froid : un deuxième gymnase de Lyon réquisitionné

    Une situation "irresponsable"

    "Cette action intervient alors que le plan grand froid est officiellement activé à Lyon. Malgré ce dispositif censé protéger les plus vulnérables, la plupart des familles sans toit que nous accompagnons restent sans prise en charge et n’ont pas pu bénéficier d’une nuit au gymnase Rosset, faute de place", écrit le collectif dans un communiqué diffusé ce vendredi. Et d’ajouter : "Dans ce contexte glacial, laisser des familles et des enfants sans solution d’hébergement est irresponsable et dangereux. Ce décalage entre les annonces et la réalité est inquiétant".

    L’an passé, le collectif s’inquiétait déjà que les écoles ne deviennent des centres d’hébergement de substitution, "faute de solutions proposées par les pouvoirs publics". Dans son communiqué, Jamais Sans Toit demande ainsi à la Ville de Lyon d’abandonner la vente du bâtiment situé dans le parc Blandan. "Il est incompréhensible pour les Lyonnaises et les Lyonnais que des bâtiments publics restent vides ou soient vendus pendant que des enfants dorment dehors sous des températures négatives. Nous nous engageons à assurer une occupation responsable du site, dans l’attente de solutions pérennes", promet-il.

    Jamais Sans Toit exhorte enfin la préfecture du Rhône à "financer un accompagnement social permettant le suivi des familles et la gestion du site, le temps que des solutions dignes et pérennes soient trouvées pour chaque famille. Face au froid, nous agissons ; aux pouvoirs publics de prendre enfin le relais", conclut le collectif.

    Lire aussi : À Lyon, le lent et difficile parcours d’une maman et de son fils hébergés dans une école

    Lyon : un nouveau lieu de baignade urbaine prévu dans la darse de Confluence pour l'été 2027

