Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN

Pollution : la qualité de l’air reste bonne à Lyon ce samedi 

  • par Clémence Margall

    • La pluie et le vent présents ce samedi 10 janvier permettent à nouveau de disperser les multi-polluants présents dans l’atmosphère. Les indices Atmo restent donc bons toute la journée. 

    La qualité de l’air est une nouvelle fois bonne ce samedi 10 janvier. Alors que des averses et du vent toucheront Lyon toute la journée, ces conditions météorologiques permettent donc de maintenir une faible concentration en multi-polluants dans l’atmosphère. 

    Seuls les grands axes de circulation de la métropole lyonnaise seront touchés par des épisodes de pollution plus importants au cours de la journée, mais les indices Atmo Auvergne-Rhône-Alpes restent "bons" ou "moyens" pour l’ensemble du territoire.  

    Lyon : un nouveau lieu de baignade urbaine prévu dans la darse de Confluence pour l'été 2027

