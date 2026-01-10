Actualité
Domo Chemicals à Saint-Fons.

Au sud Lyon : Polytechnyl, la filiale française de Domo Chemicals, placée en redressement judiciaire

  • par C.M. avec AFP

    • Polytechnyl, filiale française du groupe belge Domo, spécialisé dans les produits dérivés du polyamide, est placée en redressement judiciaire. Les sites de Saint-Fons et de Valence sont concernés.

    Polytechnyl, filiale française du groupe belge Domo, spécialisé dans les produits dérivés du polyamide pour les secteurs automobile, électrique, électronique, agricole, pharmaceutique et textile, a annoncé vendredi avoir été placée en redressement judiciaire. Cela concerne ses deux sites de Saint-Fons, au cœur de la Vallée de la chimie au sud de Lyon, et Valence, dans la Drôme, ainsi que 540 employés.

    Le Tribunal des Activités Economiques (TAE) de Lyon a ouvert cette procédure jeudi, a indiqué à l'AFP Coralie Mannino, responsable de la communication de Domo France. "Il est encore trop tôt pour se projeter et mesurer l'éventuel impact sur l'emploi de cette procédure, pour l'heure destinée à assurer au mieux la continuité de l'activité des deux sites", a-t-elle ajouté.

    450 employés concernés à Saint-Fons

    L'annonce intervient après un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui, depuis l'été 2025, a permis à Polytechnyl de supprimer 130 postes, selon la direction. Il reste aujourd'hui quelque 450 salariés à Saint-Fons et environ 90 à Valence. La mise en faillite fin 2025 de trois filiales de Domo en Allemagne et "l'échec des négociations entre actionnaires, banques et créanciers visant à établir un plan global de financement" ont "eu des répercussions directes sur Polytechnyl", explique Domo France dans un communiqué.

    "Dans les semaines à venir, les administrateurs judiciaires travailleront en étroite collaboration avec la direction et les partenaires de la société pour dresser un état précis de la situation financière et évaluer les options de restructuration possibles", promet Domo.

    Lire aussi : À Saint-Fons, Domo envisage 155 suppressions de postes

    "Aucune information claire et précise hormis la décision du tribunal"

    "Nous n'avons eu à ce jour aucune information claire et précise hormis la décision du tribunal", a confié à l'AFP Laurent Chalumeau, secrétaire CGT du Comité social et économique (CSE) de Polytechnyl. Y a-t-il un péril pour les salariés ? "Je ne sais pas, nous sommes intégrés dans un groupe international et nous n'avons pas réussi à avoir des informations sur la rentabilité de nos sites pris individuellement", a répondu le syndicaliste.

    Pour justifier son PSE de l'été à Polytechnyl, le groupe belge avait invoqué en mars "des conditions de marché qui se dégradent fortement" pour le secteur de la chimie, "notamment un prix du gaz 4 à 5 fois plus élevé qu'aux États-Unis". Pour rappel, Domo Chemicals possède des usines en Europe, aux États-Unis, en Chine et en Inde.

    Lire aussi : Explosion à Saint-Fons : en dix ans, des mises en demeure, un décès et plusieurs incidents

