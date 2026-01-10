Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas dévoile son projet de végétalisation pour la place Bellecour

Le candidat à la Ville de Lyon a dévoilé son projet de végétalisation pour la place Bellecour, comprenant de nombreuses plantations et une rénovation du parvis de la statue de Louis XIV. L’œuvre Tissage urbaine sera déplacée.

Les propositions de campagne se multiplient ces derniers jours. Hier, vendredi 9 janvier, c’est Jean-Michel Aulas qui a dévoilé à nos confrères du Progrès les contours de son programme en matière de végétalisation, sujet phare des écologistes, et notamment pour la place Bellecour (2e arr.).

Alors que le maire de Lyon et candidat à sa réélection, Grégory Doucet, avait annoncé la végétalisation de la place dans le cadre du budget participatif, cette dernière s’était finalement transformée en ombrière, l’œuvre Tissage urbain, en raison "d’impossibilités techniques", suscitant de vives critiques. Avec ses nouvelles propositions, Jean-Michel Aulas entend ainsi "réparer un déni de démocratie" et "montrer qu’on peut être plus efficace, plus sérieux et plus ambitieux".

Grande variété végétale, l’œuvre Tissage urbain déplacée

L’ex boss de l’Olympique Lyonnais a donc présenté son propre projet de végétalisation de la célèbre place lyonnaise. Ce dernier comprend notamment la plantation d’arbustes au nord, à l’est et à l’ouest de la place sur 4 000 m2, deux ou trois rangées d’arbres à l’est, ainsi qu’une grande diversité végétale sur près de 5 500 m2 à l’ouest. Alain Giordano, conseiller municipal du 9e arrondissement et ancien adjoint au maire aux Espaces Verts sous Gérard Collomb, précise que tout sera planté sur une "terre légère respectant la microbiologie des sols", intégrant également la récupération de l’eau de pluie et un "micro-arrosage" en fonction de la chaleur.

Afin de réaliser ces aménagements, l’œuvre Tissage urbain installée pour une durée de cinq ans "ne sera pas supprimée, mais déplacée vers un autre site pertinent", précise Jean-Michel Aulas, "compte tenu de son investissement significatif". Le candidat à la Mairie de Lyon indique par ailleurs que ce déplacement "se fera dans le strict respect du droit de propriété artistique en lien étroit avec l’artiste". Le parvis de la statue de Louis XIV sera également rénové et sera prolongé vers le nord et le sud de la place par "un tapis de pierre affirmant l’axe Victor-Hugo/Émile-Zola". Des nouvelles assises en pierre devraient également voir le jour.

Jean-Michel Aulas assure enfin à nos confrères que tous les aménagements ont été pensés pour correspondre à une possible installation du marché de Noël sur la place Bellecour, projet soutenu par le candidat, mais aussi envisagé Grégory Doucet. Pour l’heure, aucun budget précis ne semble toutefois avoir été déterminé, JMA précisant qu’un appel d’offres "permettra de connaître plus précisément les enveloppes".

À Bellecour, les Lyonnaises et les Lyonnais avaient voté pour de la végétalisation.

Ils ont eu une ombrière.



Ce projet vise à réparer un déni de démocratie et à montrer qu’on peut être plus efficace, plus sérieux et plus ambitieux, pour apporter aux Lyonnais ce qu’ils voulaient… — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 9, 2026

