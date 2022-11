Plus de rames sur la ligne TER entre Lyon et Genève

Les PS et alliés ont présenté un amendement pour améliorer les conditions de voyage des usagers de la ligne TER entre Lyon et Genève.

Les conditions de voyage entre Lyon et Genève sont jugées déplorables voire dangereuses. Pas assez de rames, une climatisation défectueuse en période estivale, suppression de train et retards. Tout cela dans des trains bondés de passagers. En 2021, le Grand Genève s'était prononcé pour l'achat de nouvelles rames de train pour cette ligne. La mise en place de voyages plus réguliers était aussi demandée.

Les usagers de la ligne se disent dépités et ont l'impression de ne pas être entendus. La SNCF quant à elle, s'excuse régulièrement pour les conditions "exceptionnelles" de voyage. Pourtant, régulièrement les trains ne comportent que deux rames aux heures de pointe.

Un amendement rejeté par le conseil régional

Un amendement visant à accélérer les crédits de paiements pour améliorer le fonctionnement de la ligne a été présenté au conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dernier a finalement été rejeté. Pourtant, le mécontentement des usagers n'est pas la seule problématique. Une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui est actuellement à l'étude.

Une pétition en ligne regroupant un peu plus de 2 000 signataires a été mise en ligne pour alerter le président de la SNCF et le ministre des transports. Elle demande que les trains soient systématiquement doublés les weekends et aux heures de pointe.

