David Kimelfeld, président de la Métropole de Lyon entre 2017 et 2020.

L'ancien président de la Métropole de Lyon, David Kimelfeld est le vice-président de la jeune Fédération progressiste. Le mouvement a été fondé par le maire de Dijon François Rebsamen.

C'est un mouvement qui n'en est qu'à ses balbutiements, dont on se demande si son positionnement sur l'échiquier politique convaincra adhérents et professionnels de la politique. La Fédération progressiste se place entre l'aile gauche macroniste et la Nupes. David Kimelfeld, ancien président de la Métropole de Lyon en est devenu le vice-président rapporte nos confrères du Progrès.

Cette fédération tiendra son premier débat le 8 novembre à Paris. Son fondateur veut en faire un parti de gouvernement pour remplacer le PS qui selon lui ne l'est plus.

