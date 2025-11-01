L'immobilier de Lyon en bref

Les dernières actu lyonnaises de l'immobilier, de la promotion et de l'urbanisme en un coup d'oeil.

Bron : SERL Immo investit 1,8 million d’euros dans un village d’entreprises

SERL Immo, filiale de la SEM SERL, lance dans le quartier de Bron-Caravelle un village d’entreprises sur 3 000 m² de terrain, offrant plus de 1 000 m² de locaux répartis en cinq lots de 180 à 250 m² pour des activités artisanales et productives. L’investissement atteint 1,8 million d’euros. Le bail à construction de 40 ans permet à la collectivité de rester propriétaire du foncier. Les travaux, démarrés en septembre 2025, s’achèveront un an plus tard. 60 % de la toiture sera équipée de panneaux photovoltaïques (140 kWc). Le site accueillera 13 places de stationnement, 30 % d’espaces verts, pour une trentaine d’emplois.

1,8 million d’euros supplémentaires pour loger les étudiants lyonnais

La Métropole de Lyon débloque 1,8 million d’euros supplémentaires pour soutenir la construction de logements sociaux étudiants, en complément des 3,5 millions d’euros déjà prévus dans le contrat de plan État-Région 2021-2027. L’objectif est de créer près de 900 nouvelles places en 2025, via le Crous et les bailleurs sociaux, et d’atteindre 4 850 logements supplémentaires d’ici 2029, portant le taux de couverture du parc social étudiant à 9,5 %. Avec plus de 190 000 étudiants, dont 38 000 boursiers, la Métropole de Lyon est le deuxième pôle universitaire de France.

Les derniers chiffres du logement neuf

Fin septembre 2025, les ventes de logements neufs dans la métropole de Lyon atteignent le nombre de 1 229 (+14 %), dont 89 % à des acquéreurs occupants. Les ventes en bloc chutent à 288 contre 1 300 il y a un an. L’offre disponible grimpe à 2 900 (+3 %) et les mises en vente à 1 421 (+52 %). Le prix moyen atteint 5 509 euros le mètre carré (+5 %). À Lyon, 317 ventes sont enregistrées (+14 %) pour un prix moyen de 6 293 euros le mètre carré. À Villeurbanne, 177 ventes (+82 %) et un prix de 5 367 euros le mètre carré. Dans les extérieurs, 479 ventes (-18 %) et un prix de 4 124 euros le mètre carré. La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) de la région lyonnaise évoque un redémarrage fragile, freiné par la fin du Pinel et la hausse des coûts liés à la réglementation RE 2020.

Reprise et prudence pour la Fnaim de Lyon

“La conjoncture immobilière lyonnaise montre de légers signes de reprise.” C’est ce qu’annonce Pascal Pancrazio, président de la Fnaim du Rhône, dans l’émission “6 minutes chrono” de Lyon Capitale : les volumes de ventes ont augmenté d’environ 8 %, après une baisse de 30 % l’an dernier. Les taux d’intérêt ont légèrement reculé, passant de 4 % à 3 %, ce qui soutient timidement le marché. Malgré ce rebond, l’incertitude politique et géopolitique freine la confiance des acquéreurs et des vendeurs, souligne le patron des acteurs de l’immobilier à Lyon.

Rénovation urbaine : 12 nouveaux logements à Lyon 6e

GrandLyon Habitat transforme un immeuble vétuste au 293, cours Lafayette (Lyon 6e) en douze logements (trois T2, trois T1, six T1bis) et deux commerces. Le projet, de 1,95 million d’euros, est financé par la Métropole, la Ville, l’État et la Caisse des dépôts. Les loyers s’échelonneront de 182 à 223 euros. Géré avec le foyer Notre-Dame des Sans-Abri, il s’adresse à des personnes sans domicile, seules ou en couple. Les travaux incluent la reconstruction partielle, la rénovation thermique et acoustique. Livraison prévue en novembre 2025.

Deux nouvelles résidences étudiantes livrées à Villeurbanne

Initiall, filiale d’Alliade Habitat, a livré à Villeurbanne deux nouvelles résidences étudiantes, Ourdia et Filda, issues de la réhabilitation de bâtiments rue Dedieu, comprenant plus de vingt logements, du studio au T3, près des métros A et B et des tramways T1 et T4. La demande est forte dans la métropole lyonnaise avec une tension locative de 7/10 et dix-neuf candidatures par annonce, soit +33 % par rapport à 2024 selon le baromètre Manda. Initiall a également inauguré le collège Serin, avec trente-cinq appartements T1 à T4 sur les quais de Saône, pour des logements accessibles aux moins de 30 ans.

