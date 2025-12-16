Lyon : les urgences dentaires de l'hôpital Edouard Herriot déménagent pendant les fêtes

Du 22 décembre au 3 janvier 2026, les urgences dentaires de l’Hôpital Edouard Herriot seront transférées au centre de soins dentaires des Hospices Civils, dans le 7e arrondissement de Lyon, afin d’assurer la continuité des soins pendant les fêtes.

Changement d'adresse pour les urgences dentaires de l'Hôpital Edouard Herriot. Du 22 décembre au samedi 3 janvier 2026, celles-ci seront transférées au centre de soins dentaires des Hospices Civils situé 8 rue de l’Université dans le 7e arrondissement de Lyon.

Par l'intermédiaire d'un communiqué publié ce mardi 16 décembre, les Hospices Civils de Lyon expliquent que "ce transfert garantit le maintien des soins d’urgence dans des conditions optimales, grâce à 15 fauteuils dédiés. Les patients pourront également programmer leurs soins de suivi directement sur place, selon les disponibilités."