Un artiste méconnu fera la première partie d'Orelsan à Lyon

  • par Romain Balme

    • À l’occasion de sa tournée 2026, Orelsan innove en proposant à des artistes encore inconnus du grand public d’ouvrir ses concerts dans plusieurs grandes villes françaises, dont Lyon les 26 et 27 février.

    C'est une démarche inédite dans la musique française. Le rappeur Orelsan qui se produira les 26 et 27 février prochains à la LDLC Arena, a annoncé offrir un tremplin à des artistes inconnus du grand public. Attention, toutes les villes de sa tournée ne sont pas concernées. Ces talents se produiront sur les scènes de Caen, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Nantes, Lille, Dijon, Lyon, Orléans et Marseille.

    Comment participer aux sélections ?

    Afin de mettre en place cette énorme opportunité pour les artistes émergents, le rappeur Caennais s'est entouré de la plateforme Push, une start-up qui oeuvre à faire éclore des pépites de la musique : "Souvent noyés dans la masse, beaucoup d’artistes talentueux manquent de visibilité et d’opportunités. Notre mission c’est de vous offrir un endroit où votre musique sera poussée et mise en avant auprès des professionnels de l’industrie (labels, producteurs, tourneurs…)", développent les créateurs à nos confrères de France 3.

    Pour participer, il suffit de créer un compte Push, de renseigner sa ville, sa discographie et de remplir un formulaire d'inscriptions. Les équipes de la plateforme, ainsi qu'Orelsan écouteront toutes les candidatures, avant de choisir un artiste par ville. Attention, il est nécessaire d'avoir un compte Push premium pour pouvoir participer.

