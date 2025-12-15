Céline Reynaud, présidente d'ABC Hlm et directrice générale d'Est Métropole Habitat, est l'invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Sur la métropole de Lyon, les bailleurs sociaux visent l'agrément de plus de 3 400 logements en 2025, un objectif qui devrait être tenu comme en 2024. Malgré ces chiffres, la profession fait face à une succession de crises financières qui menacent son modèle. Céline Reynaud dresse un bilan sans concession de la situation : "Nous avons puisé dans nos réserves pour continuer à investir, pour continuer à construire du logement et en réhabiliter". Entre inflation des coûts, réduction des financements publics, livret A défavorable et prélèvement de 5 à 7 % des recettes locatives par l'État via la réduction de loyer de solidarité, les bailleurs sociaux ont dû reporter certaines opérations malgré des investissements annuels compris entre 700 millions et 1 milliard d'euros.

90 000 demandeurs pour une demande sur dix satisfaite

Face aux remises en question du modèle du logement social par la droite au niveau national et local, la présidente d'ABC HLM rappelle l'urgence de la situation : "Aujourd'hui il y a 90 000 demandeurs de logements sociaux sur la métropole de Lyon et chaque année on arrive à satisfaire une demande pour dix qui sont formulées". Pour Céline Reynaud, la question de la soutenabilité du modèle se pose d'abord en termes de réponse aux besoins : "Le logement c'est le principal sujet de préoccupation des Français donc c'est un sujet qui dépasse les couleurs politiques", affirme-t-elle, citant les enquêtes d'opinion. L'enjeu est double : construire davantage mais aussi remettre de la fluidité dans l'ensemble du parc de logements, du logement d'urgence au parc privé.

Deux priorités pour 2026

Interrogée sur ses attentes vis-à-vis du nouveau ministre du logement, Céline Reynaud identifie deux priorités. D'abord, l'accompagnement de la puissance publique face aux défis climatiques pour "réhabiliter et continuer à construire de manière vertueuse" dans un contexte économique difficile. Ensuite, la stabilité politique : "Beaucoup de ministres se sont succédé ces dernières années ça nous donne peu de vision peu de visibilité peu de clarté sur les politiques publiques". Les 24 bailleurs sociaux réunis au sein d'ABC HLM réhabilitent environ 3 000 logements par an sur la métropole de Lyon, un effort qui doit se poursuivre pour reconstituer les réserves financières et répondre à la demande croissante.

Plus de détails dans la vidéo :

La retranscription complète de l'émission avec Céline Reynaud :

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier, on va parler de logement social et pour en parler nous recevons Céline Reynaud qui est présidente d'ABC HLM, c'est le syndicat professionnel qui regroupe et fédère 24 bailleurs sociaux de la métropole de Lyon et du Rhône. Elle est aussi directrice générale d'Est Métropole Habitat. Bonjour Céline Reynaud, merci d'être venue sur notre plateau, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que la production de logements sociaux a progressé en 2025 ?

Tous les bailleurs sociaux sont aujourd'hui mobilisés pour atteindre l'objectif qui nous a été fixé. Sur la métropole de Lyon, c'est un peu plus de 3 400 logements que nous devons agréer, donc qui doivent être déposés pour obtenir un financement. On avait rempli l'objectif l'année dernière en 2024, nous espérons pouvoir aussi le remplir cette année en 2025. Les chiffres ne sont pas encore connus mais nous sommes sur une bonne tendance.

Oui la courbe est bonne donc normalement les objectifs devraient être tenus pour cette année. Est-ce qu'on peut aussi parler un petit peu de la conjoncture ? Ça fait de nombreuses années que votre profession alerte sur les difficultés liées aux ressources financières, avec des ressources qui baissent. On ne va pas revenir dans le détail des réformes qui ont eu lieu ces presque dix dernières années maintenant, mais comment voyez-vous la profession du logement social avec cette baisse de ressources ? Comment est-ce que ça impacte les bailleurs sociaux ?

Aujourd'hui effectivement vous l'avez dit, on fait face à une succession de crises depuis plusieurs années maintenant. Malgré tout on a continué à investir chaque année sur la métropole de Lyon. Les bailleurs sociaux investissent entre 700 millions et 1 milliard d'euros. Ça nous permet donc de construire de nouveaux logements et d'en réhabiliter aussi, c'est important. On réhabilite environ 3 000 logements par an sur la métropole de Lyon. Donc on a continué à investir en nous adaptant, c'est ce qu'on fait le mieux en ce moment, en mobilisant nos ressources. C'est un point particulièrement important puisque nous avons puisé dans nos réserves pour continuer à investir, pour continuer à construire du logement et en réhabiliter. On a pu aussi malheureusement reporter des opérations parce que nous ne pouvions pas faire face à une situation critique sur le plan financier, à la fois des coûts liés à l'inflation qui ont explosé ces dernières années et puis aussi des réductions à la fois des financements publics mais aussi un livret A qui nous était moins favorable ces dernières années et puis la fameuse réduction de loyer de solidarité qui fait que chaque année l'État prélève entre 5 et 7 % de nos recettes locatives. Donc voilà, malgré tout on s'est adapté, on a puisé dans nos fonds propres et aujourd'hui un enjeu pour nous c'est comment reconstituer ces réserves et c'est là où on a besoin bien sûr de la puissance publique.

Alors peut-être que la conjoncture se retourne, au moins sur le livret A qui a beaucoup baissé. On le rappelle à nos spectateurs, le livret A c'est le taux avec lequel les bailleurs sociaux empruntent donc effectivement pour les Français c'est pas forcément une bonne nouvelle puisque leur épargne rapporte moins. Cependant pour la construction et pour le secteur du logement social c'est important.

Tout à fait.

Est-ce qu'on peut aller un peu plus en profondeur sur le modèle du logement social dans son ensemble ? Il est remis en question par la droite au niveau national et local qui demande à minima de réduire la voilure, de faire moins de logement social mais aussi parfois dans le discours public on entend même carrément l'arrêter ou le stopper, faire de la préférence nationale. Il y a beaucoup d'idées qui sont véhiculées dans le débat. Selon vous est-ce que ce modèle actuel est soutenable et est-ce qu'il appelle aussi des réformes ?

Aujourd'hui poser la question de la soutenabilité du modèle c'est pour moi poser la question de comment on répond aux demandeurs de logements qui sont en attente. Et on va prendre l'exemple de la métropole de Lyon. Aujourd'hui il y a 90 000 demandeurs de logements sociaux sur la métropole de Lyon et chaque année on arrive à satisfaire une demande pour dix qui sont formulées. Donc la question de la soutenabilité c'est comment on répond à cette demande et il y a deux enjeux importants auxquels on doit répondre. C'est d'une part la construction donc bien évidemment renforcer le nombre de logements et remettre de la fluidité dans le parc et pas que dans le parc social, dans l'ensemble du parc de logements puisqu'aujourd'hui il y a très peu de mouvements au sein du parc de logements que ce soit du logement d'hébergement d'urgence, le logement accompagné, le parc social mais aussi le logement privé. Donc il y a un enjeu à remettre cette fluidité et aujourd'hui quelle que soit la couleur politique nous savons travailler les bailleurs sociaux avec les élus et au quotidien sur leur territoire on répond aux besoins qu'ils expriment même si parfois il y a des propos qui dépassent effectivement les territoires.

Et pour vous le sens même du logement social se tient toujours ?

Le sens du logement social se tient d'autant plus que quand il y a des enquêtes d'opinion aujourd'hui ce que disent les concitoyens c'est que le logement c'est leur principal sujet de préoccupation donc c'est un sujet qui dépasse les couleurs politiques que ce soit au niveau national ou au niveau local c'est un sujet qui doit être adressé localement et au niveau national.

Alors justement on arrive à la fin de l'émission mais en quelques mots on a un nouveau ministre du logement, il y en a eu de nombreux ces dernières années. Qu'attendez-vous de lui pour l'année qui vient au moins 2026 ? La priorité peut-être ?

Alors j'en ai deux. La première c'est que la puissance publique nous aide à répondre aux défis climatiques qui sont les nôtres aujourd'hui où nous avons un enjeu très fort au niveau des bailleurs sociaux de réhabiliter et de continuer à construire de manière vertueuse donc il est attendu de la puissance publique qu'elle puisse nous aider à y faire face d'autant plus dans un contexte économique difficile et puis deuxième élément vous l'avez dit un nouveau ministre beaucoup de ministres se sont succédé ces dernières années ça nous donne peu de vision peu de visibilité peu de clarté sur les politiques publiques et je crois que notre secteur d'activité en manque et donc en a besoin.

Très bien ce sera le mot de la fin merci beaucoup Céline Reynaud d'être venue sur notre plateau nous expliquer la conjoncture sur le logement social sur le territoire de la métropole de Lyon et du Rhône. Quant à vous je vous remercie d'avoir suivi cette émission vous pouvez retrouver plus de détails des dossiers des enquêtes sur le logement sur le logement social sur la promotion sur le site lyoncapitale.fr je vous dis à très bientôt.