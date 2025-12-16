Actualité
Lyon : un homme blessé par balle à la Part-Dieu, plusieurs interpellations menées

  • par La rédaction

    • Un homme a été blessé par balle dans le 3e arrondissement de Lyon lundi 15 décembre à Lyon.

    Un homme connu des services de police a été blessé par balle lundi 15 décembre dans le 3e arrondissement de Lyon. Selon actuLyon, les faits se sont produits au niveau de la rue Antoine-Charial dans le quartier de la Part-Dieu vers 21 h 30.

    Trois individus ont été interpellés par les équipages de la brigade anticriminalité. Les forces de l'ordre ont découvert la victime dans un appartement du secteur. Elle a été transportée à l'hôpital Edouard-Herriot sans pronostic vital engagé.

    Connue des services de police, elle avait été interpellée quelques jours plus tôt après une rixe sur la place Bir-Hakeim.

