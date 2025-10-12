Actualité
Les petites surfaces – T1 et T2 –, généralement sous les 250 000 euros dans la plupart des arrondissements, se vendent mieux que les autres
Immobilier à Lyon 2025 : les prix au m² quartier par quartier

  • par Eloi Thiboud

    • Le marché immobilier lyonnais évolue de façon contrastée en 2025. Selon les données de la Chambre des notaires, les prix au mètre carré varient sensiblement d’un quartier à l’autre, entre ajustements modérés et zones plus dynamiques. De la Presqu’île à Monplaisir, en passant par la Croix-Rousse et le Vieux-Lyon, cette carte des valeurs immobilières offre un aperçu précis des tendances dans chaque arrondissement.

    Concrètement, c’est la fin de la baisse des prix, -0,56 % en 2025, qui se stabilisent autour de 4 449 euros le mètre carré, après avoir reculé d’environ -11 % en deux ans.
