Immobilier à Lyon 2025 : les prix au m² quartier par quartier

Le marché immobilier lyonnais évolue de façon contrastée en 2025. Selon les données de la Chambre des notaires, les prix au mètre carré varient sensiblement d’un quartier à l’autre, entre ajustements modérés et zones plus dynamiques. De la Presqu’île à Monplaisir, en passant par la Croix-Rousse et le Vieux-Lyon, cette carte des valeurs immobilières offre un aperçu précis des tendances dans chaque arrondissement.