Vélos / Inauguration 1km Voies Lyonnaises
Voies Lyonnaises. Crédit : Romane Thevenot

La Ville à Vélo appelle les candidats aux Municipales et Métropolitaines à poursuivre les Voies Lyonnaises

  • par Romain Balme

    • À trois mois des municipales 2026, l’association La Ville à Vélo dresse un bilan contrasté du projet des Voies Lyonnaises : une forte dynamique en faveur du vélo, mais un réseau encore incomplet et marqué par de nombreuses discontinuités.

    250 kilomètres. C'est la distance en pistes cyclables que la mairie de Lyon a promis en 2021 à ses habitants, en lançant le projet du réseau de Voies Lyonnaises. Pour y parvenir, la municipalité se laissait cinq ans soit jusqu'en 2026. Par l'intermédiaire d'un communiqué de presse publié le 15 décembre, l'association la Ville à Vélo, a dressé un bilan alors que les municipales 2026 sont déjà dans tous les esprits. L'organisation a tout d'abord relevé "une volonté politique sans précédent en faveur des mobilités actives", de la part de la mairie. En effet, "c’est près de 110 km de nouvelles infrastructures cyclables sécurisées qui auront été réalisées" précise le communiqué, pour "un peu moins de 200 millions d'euros".

    Lire aussi : Sécurité, stationnement, voies lyonnaises : ce que dit le Baromètre vélo 2025

    "100 kilomètres supplémentaires d'ici 2032"

    Néanmoins, la Ville à Vélo n'a pas hésité à pointer les failles du projet qu'elle juge "inachevé" avec "de nombreuses discontinuités à traiter rapidement". Sont notamment reprochés les 170 km qui seront livrés d'ici 2026 contre les 250 kilomètres promis. "La qualité médiocre" de 25 kilomètres déjà livrés est également visée. De quoi dissuader "les familles avec de jeunes enfants ou des personnes moins à l’aise à vélo d’utiliser ce mode de transport", déplore l'association via le communiqué.

    C'est dans cette optique que la Ville à Vélo appelle les candidats aux Municipales et Métropolitaines de 2026 à poursuivre la construction de ces Voies Lyonnaises. L'association a annoncé qu'elle dévoilerait un plaidoyer inter-associatif début 2026 où un objectif de 100 km supplémentaires à horizon 2032 sera demandé. Le but est le suivant : "Permettre d’obtenir un vrai réseau cyclable incitatif pour répondre aux besoins de déplacement d’habitants de plus en plus nombreux de la métropole".

