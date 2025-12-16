Actualité
voiture police faits-divers
Image d’illustration. Crédit : Denis Charlet / AFP

Décines-Charpieu : un entrepôt de vêtements dévalisé à la voiture-bélier

  • par Romain Balme

    • Un cambriolage spectaculaire s’est produit dimanche soir à Décines-Charpieu. Une camionnette a servi de bélier pour pénétrer dans un entrepôt de vêtements de sport. Les objets volés sont estimés entre 30 000 et 50 000 euros.

    C'est un scénario digne d'un film d'action qui s'est déroulé dimanche soir à Décines-Charpieu. Aux alentours de 23 h 30, une camionnette Jumper de la marque Citröen a détruit la grille métallique d'un entrepôt de vêtements et de chaussures de sport situé dans une zone industrielle, avenue des Bruyères. Selon les informations du Progrès, les malfaiteurs se sont emparés d'une quarantaine de cartons, contenant un butin estimé entre 30.000 et 50.000 euros en vêtements et chaussures de sports haut de gamme.

    L'alarme de l'entrepôt s'était pourtant déclenchée, mais lorsque les agents de sécurité sont arrivés sur les lieux, les malfrats étaient déjà partis. L'enquête a été confiée à la Division Est.

