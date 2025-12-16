Culture
Alexandre Tharaud © Marco Borggreve

De Mozart à Barbara : programme libre pour Alexandre Tharaud !

  • par Guillaume Médioni

    • Le pianiste globe-trotteur Alexandre Tharaud nous revient une fois de plus avec un programme original et audacieux dans le cadre de la saison de concerts Piano à Lyon. 

    Inventif et éclectique à souhait, le menu nous réserve de jolies surprises grâce à une soigneuse combinaison de répertoire, d’improvisation et de… chanson française.

    Aux côtés de Mozart, Jean-Philippe Rameau ou Francis Poulenc, le pianiste hors norme nous interprétera un florilège de transcriptions et d’improvisations autour de thèmes immortalisés par Charles Trenet, Jacques Brel, Édith Piaf, Joséphine Baker ou Barbara.

    Alexandre Tharaud, De Mozart à Barbara. Mercredi 17 décembre à 20 h à l’opéra de Lyon - www.opera-lyon.com

    Faire défiler vers le haut