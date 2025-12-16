Grégory Doucet devrait organiser son premier meeting de campagne le samedi 17 janvier au Sucre à Lyon.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet tiendra son premier meeting de campagne le samedi 17 janvier au Sucre a appris Lyon Capitale, confirmant une information d'actuLyon. L'évènement se déroulera en fin d'après-midi dans cette salle d'évènements du 2e arrondissement de Lyon.

Après de premières annonces dans une interview la semaine dernière, le maire sortant compte donc mettre un nouveau coup d'accélérateur à sa campagne à la rentrée. Ce meeting devrait être le seul tenu par le candidat.

Face à lui, ses adversaires Jean-Michel Aulas et Anaïs Belouassa-Cherifi ont déjà tenu un premier meeting.