Isère : la taxe foncière augmentera pour 10 % des logements

La mise à jour des "éléments de confort" entraînera une hausse de la taxe d'habitation pour 7,4 millions de logements en France.

Avis à tous les propriétaires d'Isère : votre taxe foncière pourrait augmenter en 2026. En effet, d'après les informations du Parisien, le ministère de l'Économie va mettre à jour de ses fichiers de logements, ce qui entraînera une hausse de la taxation foncière pour 7,4 millions de logements en France. Elle aboutirait à une augmentation moyenne de 63 euros par logement concerné.

Ce sont les "éléments de confort" des habitations (baignoire, eau courante, toilettes, électricité, lavabos, climatiseur, etc.) qui changent, pour la première fois depuis 1970. Toujours d'après Le Parisien, la direction générale des Finances publiques (DGFiP) mènerait cette réévaluation afin d'obtenir une "meilleure équité fiscale".

Un rappel de la revalorisation controversée de 2019

En Isère, 10 % des logements seraient concernés, soit moins que dans d'autres départements tels que la Corse-du-Sud (45 %) ou encore la Haute-Corse (60 %), le territoire le plus touché.

Une décision qui pourrait donner une impression de déjà-vu à certains propriétaires isérois. Pour rappel, en 2019, la taxe foncière de près de 80 000 logements du département avait été revalorisée de 15 % (déjà à l'époque) suite à d'une mise à jour des éléments de confort. Une trentaine de propriétaires concernés, soutenus par l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), avait contesté cette hausse devant le tribunal administratif de Grenoble et avait obtenu gain de cause en décembre 2023.

Selon le document consulté par Le Parisien, "seuls les propriétaires des locaux connaissant les variations les plus significatives" verront un courrier individualisé dans leur espace impots.gouv.fr à partir de juin 2026, pour des avis d'imposition reçu à partir du mois d'août.

