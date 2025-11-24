Actualité
Impôts
En Isère, 10 % des logements verront leur taxe foncière augmenter en 2026.

Isère : la taxe foncière augmentera pour 10 % des logements

  • par evamorvany

    • La mise à jour des "éléments de confort" entraînera une hausse de la taxe d'habitation pour 7,4 millions de logements en France.

    Avis à tous les propriétaires d'Isère : votre taxe foncière pourrait augmenter en 2026. En effet, d'après les informations du Parisien, le ministère de l'Économie va mettre à jour de ses fichiers de logements, ce qui entraînera une hausse de la taxation foncière pour 7,4 millions de logements en France. Elle aboutirait à une augmentation moyenne de 63 euros par logement concerné.

    Ce sont les "éléments de confort" des habitations (baignoire, eau courante, toilettes, électricité, lavabos, climatiseur, etc.) qui changent, pour la première fois depuis 1970. Toujours d'après Le Parisien, la direction générale des Finances publiques (DGFiP) mènerait cette réévaluation afin d'obtenir une "meilleure équité fiscale".

    Un rappel de la revalorisation controversée de 2019

    En Isère, 10 % des logements seraient concernés, soit moins que dans d'autres départements tels que la Corse-du-Sud (45 %) ou encore la Haute-Corse (60 %), le territoire le plus touché.

    Une décision qui pourrait donner une impression de déjà-vu à certains propriétaires isérois. Pour rappel, en 2019, la taxe foncière de près de 80 000 logements du département avait été revalorisée de 15 % (déjà à l'époque) suite à d'une mise à jour des éléments de confort. Une trentaine de propriétaires concernés, soutenus par l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), avait contesté cette hausse devant le tribunal administratif de Grenoble et avait obtenu gain de cause en décembre 2023.

    Selon le document consulté par Le Parisien, "seuls les propriétaires des locaux connaissant les variations les plus significatives" verront un courrier individualisé dans leur espace impots.gouv.fr à partir de juin 2026, pour des avis d'imposition reçu à partir du mois d'août.

    Lire aussi : Les dix communes du Rhône où la taxe foncière a le plus augmenté en 2024

    à lire également
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Bron-Parilly : trois jeunes interpellés après des violences contre des policiers municipaux

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Bron-Parilly : trois jeunes interpellés après des violences contre des policiers municipaux 08:55
    Impôts
    Isère : la taxe foncière augmentera pour 10 % des logements 08:41
    SDF
    Une solution de dons dématérialisés aux sans-abris bientôt lancée à Lyon 08:35
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne à bonne ce lundi 07:59
    Accroché par Auxerre, l'OL n'avance plus 07:45
    d'heure en heure
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Neige et pluie : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    orage Lyon
    Un lundi pluvieux à Lyon, jusqu'à 11 degrés attendus 07:12
    Bruno Da Silva, président du tribunal des affaires économiques de Lyon
    A Lyon, "les entreprises en défaillance ont moins d'impact sur l'emploi" déclare Bruno Da Silva 07:00
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    "Proprement hallucinant" : les réactions des politiques à la liste de "génocidaires à boycotter" 23/11/25
    Grand froid : les mineurs du jardin des Chartreux ont trouvé refuge à l'église Saint-Polycarpe 23/11/25
    Oullins : filmés par une Tesla, ils tentent de voler des voitures 23/11/25
    Rillieux : deux incendies en une nuit, l'origine criminelle privilégiée 23/11/25
    Saint-Étienne : un homme de 34 ans décède après une bagarre 23/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut