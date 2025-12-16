Actualité
Quais du polar donnera la parole à quelques auteurs espagnols déjà renommés tels Javier Cercas, Victor del Árbol ou Carmen Mola.
La Grande Librairie de Quais du polar © Sandrine Thesillat

Quais du Polar : sciences et romans noirs à l'honneur du 3 au 5 avril

  • par Romain Balme

    • Le festival international Quais du Polar fera son grand retour à Lyon du 3 au 5 avril 2026. Pour cette 22ᵉ édition, plus de 125 auteurs et autrices sont attendus autour d’un thème inédit mêlant sciences et roman noir.

    Alors que ses deux dernières éditions ont attiré toutes deux plus de 100 000 visiteurs, le festival international Quais du Polar a annoncé la tenue de sa 22ème édition du 3 au 5 avril prochain. Un évènement qui regroupera environ "125 auteurs et autrices", selon le communiqué de presse publié ce mardi. Pour 2026, la cérémonie sera placée sous le thème des liens entre sciences et romans noirs. Une collaboration qui n'est pas sans équivoque assure l'organisation : "Les auteurs et autrices de polar, souvent guidés par des faits, des enquêtes et des
    recherches rigoureuses, partagent avec les scientifiques le goût de l’exploration, du doute, de la vérité".

    Parmi ces auteurs qui mêlent les deux genres, le Français Jacques Attali, le Britannique Matthew Blake ou encore le canadien Robert Pobi seront présents sur le Festival. Si plusieurs autres grands noms du polar à l'international font également partie des 125 auteurs qui fouleront le sol du 11 Rue Pierre Bourdan, les youtubeurs Victoria Charlton et McSkyz spécialisée dans le True Crime sont aussi de la partie.

    De nombreux prix distribués

    Qui dit festival international dit forcément… récompenses. Comme chaque année, de nombreux prix seront décernés aux auteurs. Nous pouvons citer la sélection "Pépite des quais" destinée à faire émerger les nouveaux talents du genre. Parmi les autres récompenses prestigieuses, le prix polar et justice/ Libération, créé avec le tribunal judiciaire de Lyon. Celui-ci est décerné à une œuvre littéraire de non-fiction. Il y aussi le prix des Bibliothécaires de la Ville de Lyon en association avec les bibliothèques de Lyon et de sa Métropole.

    A noter que de nombreuses médiations ont été organisées. En effet, plus de 3000 scolaires auront l'opportunité de discuter avec des auteurs dont Jean-Christophe Tixier, parrain du concours de nouvelles jeunesse. De plus, l'opération Polar derrière les murs se poursuit en partenariat avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, des rencontres entre auteurs et détenus seront organisées.

