Mini World Lyon : la Fête des lumières prolongée en miniature

À Mini World Lyon, les œuvres emblématiques des dix dernières éditions de la Fête des lumières renaissent en version miniature et voyagent même jusqu’à Marseille et Nice pendant les vacances de Noël.

Et si la Fête des lumières continuait… en miniature ? C'est ce que propose Mini World Lyon, le plus grand parc de miniatures animées à l'échelle nationale, pendant les vacances de Noël. Situé au Carré de Soie à Vaulx-en-Velin, Mini World Lyon propose de (re)découvrir les œuvres et projections qui ont marqué le Fête des lumières lors des dix dernières années. Cette fois, ce symbole de la culture lyonnaise va dépasser les frontières de la Capitale des Gaules, pour aller s'installer entre autres… sur le littoral. Et oui, avec Mini World, les œuvres mythiques de la Fête des lumières voyageront sur le Vieux Port de Marseille ou encore sur la Promenade des Anglais à Nice.

Un travail de collaboration entre la direction de Mini World et les artistes comme l'explique Richard Richarté, le président du Parc de miniatures : "leur enthousiasme a été immédiat : ils ont accepté de nous confier leurs œuvres pour les faire revivre autrement", se félicite l'entrepreneur. Parmi les œuvres iconiques qui vont intégrer Mini World, on retrouve "une toute petite histoire de lumière", "Dessine-moi... des lumières", ou encore "Unisson".