Actualité
Promenade des Anglais au Mini World Lyon. @CM

Mini World Lyon : la Fête des lumières prolongée en miniature

  • par Romain Balme

    • À Mini World Lyon, les œuvres emblématiques des dix dernières éditions de la Fête des lumières renaissent en version miniature et voyagent même jusqu’à Marseille et Nice pendant les vacances de Noël.

    Et si la Fête des lumières continuait… en miniature ? C'est ce que propose Mini World Lyon, le plus grand parc de miniatures animées à l'échelle nationale, pendant les vacances de Noël. Situé au Carré de Soie à Vaulx-en-Velin, Mini World Lyon propose de (re)découvrir les œuvres et projections qui ont marqué le Fête des lumières lors des dix dernières années. Cette fois, ce symbole de la culture lyonnaise va dépasser les frontières de la Capitale des Gaules, pour aller s'installer entre autres… sur le littoral. Et oui, avec Mini World, les œuvres mythiques de la Fête des lumières voyageront sur le Vieux Port de Marseille ou encore sur la Promenade des Anglais à Nice.

    Un travail de collaboration entre la direction de Mini World et les artistes comme l'explique Richard Richarté, le président du Parc de miniatures : "leur enthousiasme a été immédiat : ils ont accepté de nous confier leurs œuvres pour les faire revivre autrement", se félicite l'entrepreneur. Parmi les œuvres iconiques qui vont intégrer Mini World, on retrouve "une toute petite histoire de lumière", "Dessine-moi... des lumières", ou encore "Unisson".

    Dessine moi… des lumières (@Fêtedeslumières)
    une toute petite hitstoire de lumières (@Fêtedeslumières)
    Unisson (@Fêtedeslumières)
    à lire également
    voiture police faits-divers
    Décines-Charpieu : un entrepôt de vêtements dévalisé à la voiture-bélier

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Mini World Lyon : la Fête des lumières prolongée en miniature 13:38
    De Mozart à Barbara : programme libre pour Alexandre Tharaud ! 12:59
    voiture police faits-divers
    Décines-Charpieu : un entrepôt de vêtements dévalisé à la voiture-bélier 12:12
    Vélos / Inauguration 1km Voies Lyonnaises
    La Ville à Vélo appelle les candidats aux Municipales et Métropolitaines à poursuivre les Voies Lyonnaises 11:30
    Blocage m6 des agriculteurs
    Mercosur, Dermatose : quelles manifestations des agriculteurs autour de Lyon ? 10:50
    d'heure en heure
    Basilique de Fourvière : la Région réaffirme son soutien pour la rénovation de l'édifice 10:10
    Mondial des métiers AURA
    Mondial des métiers à Lyon a accueilli 105 000 visiteurs : une édition record 09:37
    Municipales 2026 à Lyon : Michel Barnier affiche son soutien à Jean-Michel Aulas 09:07
    JO 2030 : la carte définitive des sites connue au plus tard en mars prochain 08:35
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air dégradée ce mardi 08:20
    ACI et ses 1300 emplois fixés sur leur sort ce mardi à Lyon 07:59
    Deux jeunes enfants décédés, treize blessés : ce que l'on sait de la violente explosion à Trévoux 07:40
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance avalanches 07:27
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut