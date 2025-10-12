Logement social : “Notre secteur a déjà prouvé sa résilience”

Céline Reynaud est présidente d’ABC Hlm, l’association qui regroupe et fédère vingt-quatre bailleurs sociaux du territoire lyonnais, et directrice générale d’Est Métropole Habitat.

Le secteur demeure à la peine. Avec dix demandes de logement social pour une offre dans la métropole de Lyon, le parc social actuel ne parvient pas à répondre aux besoins des habitants. Et pourtant, deux tiers des Grand-Lyonnais sont éligibles au logement social. Symptôme silencieux de la crise du logement, ces chiffres demeurent stables depuis cinq ans. Dans le détail, malgré 180 000 logements sociaux recensés dans la métropole de Lyon et près de 88 700 demandes déposées, moins de 9 200 attributions sont réalisées chaque année. Sur le plan géographique, si la métropole affiche un taux de logements sociaux historiquement haut, 27,2 % en 2025, l’écart entre certaines communes reste très marqué, avec des territoires sous les 15 % notamment dans les communes de l’Ouest lyonnais. La crise immobilière, la hausse du coût des matériaux et le ralentissement des mises en chantier aggravent la situation alertent les bailleurs sociaux du territoire. Sur l’ensemble des locataires, 40 % de la métropole lyonnaise vit dans un logement social.

Lyon Capitale : La production de logements sociaux progresse-t-elle dans la métropole de Lyon ?

Céline Reynaud : En 2025, l’objectif est d’agréer 3 410 nouveaux logements sociaux. 3 353 l’ont été en 2024 et environ 3 000 par an en moyenne sur les cinq dernières années. Nous sommes donc dans la bonne courbe, les perspectives sont bonnes, même si la fin de l’année sera décisive.

Comment les bailleurs de la métropole s’adaptent-ils à la baisse de leurs ressources ?

Regardons déjà ce qui a été fait. En cinq ans, ils ont investi plus de 4 milliards d’euros dans la métropole de Lyon, dont 70 % dans de la création. Nous sommes donc un groupe d’acteurs majeur sur l’investissement dans le logement. Néanmoins, aujourd’hui, nous faisons face à un effet ciseaux. D’une part, il y a une baisse de nos recettes et de l’autre une augmentation de nos dépenses. La réduction du loyer de solidarité, la hausse du livret A et l’inflation générale pèsent lourd. Nous avons puisé dans nos fonds propres pour maintenir le rythme, mais nos marges sont limitées d’autant que l’enveloppe de soutien de l’État et des collectivités se réduit aussi. La conséquence, c’est donc aussi le report de certaines opérations ou une baisse de l’ambition des projets.

Le modèle du logement social reste-t-il soutenable ? Nombreux à droite le remettent en question.