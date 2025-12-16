Les professionnels de l'hôtellerie se disent favorable à la circulation des métros 24h/24 à Lyon.

C'est sans surprise que l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie (Umih) Rhône se positionne en faveur de la circulation des métros 24h/24 les week-ends à Lyon. Dans un message publié ce mardi sur le réseau social Linkedin, l'Umih estime qu'une telle mesure serait "un signal fort et incontournable pour une capitale européenne dynamique et attractive".

Une mesure qui "répond à une réalité de terrain"

L'organisation professionnelle représentée par Thierry Fontaine estime que cette mesure "répond à une réalité de terrain" pour les salariés de l'hôtellerie-restauration, en leur permettant de "pouvoir rentrer chez soi en toute sécurité, à toute heure, sans dépendre de solutions coûteuses".

"Pour les Lyonnais et les visiteurs, c’est une liberté nouvelle : profiter pleinement de la vie nocturne, culturelle et gastronomique de la ville (...) Pour les établissements CHRD, c’est un levier concret pour soutenir la fréquentation, renforcer l’attractivité de notre territoire et favoriser un meilleur fléchage du pouvoir d’achat vers les commerces locaux", poursuit l'Umih.

Un coût "exorbitant" juge Sarselli

La semaine dernière, le président sortant de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a annoncé qu'il souhaitait mettre en place cette mesure à partir de 2027 en cas de réélection. L'écologiste promet "une liberté nouvelle", et place aussi cette proposition sur le terrain de la sécurité en indiquant qu'elle s'accompagnera d'un "renforcement des moyens de sécurité partout sur le réseau durant les heures de nuit". La mesure est estimée par sa direction de campagne à 2 millions d'euros.

La candidate du mouvement de Jean-Michel Aulas, Grand Coeur Lyonnais a de son côté dénoncé une mesure "très utile pour une poignée de teufeurs sortant du Macumba bien imbibé, à un coût exorbitant pour le contribuable qui ira bosser le lundi". Elle a ensuite supprimé son message et reconnu une déclaration maladroite, tout en maintenant sa position sur le fond. "Notre électorat n'est pas forcément en phase avec cette mesure", a-t-elle affirmé lors d'une conférence de presse avec Jean-Michel Aulas ce lundi.

Des syndicats attentifs aux "conséquences sociales"

Interrogés par Lyon Capitale, les syndicats n'opposent pas d'opposition catégorique à la mesure mais restent attentifs aux "conséquences sociales des travailleurs, des effectifs et de la pénibilité du travail en jeu". "Nous avons déjà des problèmes d'effectifs, le personnel fait déjà de lourds horaires, donc nous n'allons pas leur demander en plus de faire des heures supplémentaires", expliquait dans nos colonnes Ludovic Rioux, secrétaire à l'organisation du syndicat CGT TCL mode lourd.

Bruno Bernard a ainsi rappelé qu'il ne promettait la mise en oeuvre de la mesure qu'à horizon 2027 afin de la discuter avec les syndicats et le délégataire RATP Dev.