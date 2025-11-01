Lyon Urban Trail by night : de nombreuses rues fermées à la circulation dès 18 heures

Alors qu’environ 9 000 coureurs s’apprêtent à investir les rues de Lyon dans la nuit de samedi à dimanche à l’occasion de l’Urban Trail by night, la circulation va être fortement impactée en soirée.

Cette 11e édition de l’Urban Trail by night est déjà un record puisque près de 9 000 amateurs de course à pied vont s’élancer à partir de 18h45 ce samedi depuis les Théâtres romains de Fourvière. Au programme : 10 km rando, 10 km chrono, 20 km chrono et 30 km chrono à travers Lyon pour (re)découvrir le quartier Saint-Jean, les collines de Fourvière et de Sainte-Foy, avec sa lampe frontale.

Lire aussi : Lyon Urban Trail by night, l'autre Fête des Lumières de Lyon

Une interdiction de circulation dès 18 heures

L’événement va donc entraîner de nombreuses perturbations sur les routes dès la fin de journée. Si la rue de l’Antiquaille est fermée depuis 8 heures ce samedi et jusqu’à 1h30 dimanche matin, d’autres le seront dès 18h00. Cela concerne notamment la Montée de Choulans (jusqu’à 20 heures), les rues de Trion et des Farges (au croisement de la rue Saint-Alexandre à Place des Minimes), la rue des Macchabées, la rue de la Bombarde, la rue Tramassac, la rue Pierre Marion et la rue des Farge (cette fois-ci depuis le croisement entre Place des Minimes et la Montée du Chemin Neuf). Elles rouvriront à la circulation dès 21h15. À noter également que la Montée Saint-Barthélémy sera fermée entre 19 heures et 00h30.

Entre 18h30 et 20 heures, la circulation sera également interdite rue Saint-Georges et rue de la Quarantaine. Et jusqu’à 23 heures dans la Montée des Génovéfains. Puis jusqu’à 23h30 dans les rues Cardinal Gerlier (entre la rue Henri le Châtelier et la Montée du Télégraphe), ainsi que dans le sens ascendant (entre la Montée du Télégraphe et la Montée de Loyasse), la rue du Bas de Loyasse (depuis la rue Pierre Audry à la Montée de l’Observance).

Un pass obligatoire mis en place

Un pass a par ailleurs été mis à disposition des riverains résidant à proximité des rues fermées à la circulation. Ce dernier est impératif. Il est donc conseillé de privilégier les transports en commun, notamment le métro D, ainsi que les funiculaires F1 et F2, et les lignes de bus 27, 31 et 20, arrêt "Vieux Lyon".

Lire aussi : Lyon Urban Trail 2025 : qui sont les vainqueurs de la 17e édition ?