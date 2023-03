Marius Poulain, candidat de la finale lyonnaise Ma thèse en 180 secondes

Marius Poulain fait partie des 12 candidats de la finale locale Université de Lyon du concours international "Ma thèse en 180 secondes" mardi 21 mars 2023.

"Ma Thèse en 180 secondes" propose aux doctorants de présenter, devant un jury et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples. Douze doctorantes et doctorants du site Lyon Saint-Étienne exposeront, en 3 minutes, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, leur projet de recherche.

Un jury composé de chercheurs, journalistes et représentants du monde socio-économique décernera trois prix. Vous aurez également la possibilité de décerner le prix du public en assistant à la finale !

Le 1er prix du jury et le prix du public seront les deux lauréats Université de Lyon qui accéderont à l'étape nationale du concours.

Marius Poulain

Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1 / Izinovation SAS

Thématique de votre sujet de thèse : Micro-organismes, interactions, infections

Intitulé de votre sujet de thèse : Étude des mécanismes de dépendance de la punaise de lit à son symbiote nutritionnel obligatoire,Wolbachia

Votre parcours en 5 dates :

2017-2018 : Master 1 de Microbiologie en échange entre l’université de Montréal et l’université Paris-Saclay

2019 : Stage au Max Planck Institut für Marine Mikrobiologie, Brême, Allemagne 2019 : Diplôme de Master en Microbiologie fondamentale, Université Paris-Saclay 2019 : Diplôme de Magistère en Biologie, Université Paris-Sud

Septembre 2020 : Commencement d’une thèse CIFRE sur « l’étude des mécanismes de dépendance de la punaise de lit à son symbiote nutritionnel obligatoire, Wolbachia » encadré par l’entreprise IZInovation et les laboratoires académiques du LBBE et du BF2i.

L’objet de votre thèse en 3 lignes : Ma thèse consiste à décrire l’interaction entre la punaise de lit et son symbiote nutritionnel obligatoire, Wolbachia. Je quantifie et localise Wolbachia à différentes étapes de la biologie de la punaise afin d’identifier les étapes où le rôle de Wolbachia est critique pour son hôte. Ceci permettra d’identifier des molécules impliquées dans la régulation du symbiote et de développer infine un outil de lutte alternatif, ciblé contre la punaise.

Pourquoi avoir choisi ce thème ? : Je suis intéressé par le potentiel adaptatif des microorganismes. Chez presque tous les êtres vivants ces microorganismes sont utilisés dans des contextes de symbiose afin de développer des adaptations tout à fait surprenantes. J’aime étudier ces interactions complexes et pleines de possibilités qui existe notamment entre la punaise de lit et Wolbachia.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?: Participer à MT180 me permettra de partager mes connaissances sur les punaises de lits et la symbiose. C’est aussi un défi de vulgarisation et de qualité oratoire que je me lance à moi-même.

Comment appréhendez-vous cette finale ? Un peu de traque de parler devant autant de monde en m’assumant pleinement. Le fait d’avoir des choses complexes et précises à dire dans un temps si court fait que la moindre erreur ne pardonne pas.

Mardi 21 mars 2023, à 18h, Grand amphithéâtre de l'Université de Lyon - 90 rue Pasteur (Lyon 7e)

