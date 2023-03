Franck Debouck est président de l'Université de Lyon. Il revient sur l'actualité des facultés lyonnaises.

Ancien directeur de l’École centrale de Lyon, Frank Debouck a été nommé en mars 2022 à la tête de la Communauté d’universités et établissements (ComUE) de Lyon.

"Ma thèse en 180 secondes", finale lyonnaise

"Ma Thèse en 180 secondes" propose aux doctorants de présenter, devant un jury et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples. Douze doctorantes et doctorants du site Lyon Saint-Étienne exposeront, en 3 minutes, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, leur projet de recherche.

La finale lyonnaise se tient Mardi 21 mars 2023, à 18h, au Grand amphithéâtre de l'Université de Lyon - 90 rue Pasteur (Lyon 7e).

"Les doctorants ont trois minutes pour raconter avec des mots simples un sujet extrêmement complexe. C'est l'occasion pour le grand public d'aller à la rencontre des doctorants et de comprendre l'enthousiasme de leurs recherches."

Défiance croissante d'une partie de la jeunesse envers la science

Selon la Fondation Jean Jaurès, 17% de la jeunesse estiment que l'apport de la science à l'Humanité est plus nocif que positif (x3 par rapport à 1972)...

"... qui, curieusement, utilisent leur téléphone portable, les transports en ne supportant pas des milliers de pannes de retard. Donc, il y a une incohérence entre le refus de la science et l'utilisation de la science au quotidien. "

Le schéma de développement universitaire de Lyon

Deuxième site d’enseignement supérieur français, avec plus de 180 000 étudiants sur son territoire, la Métropole de Lyon a adopté lors du Conseil métropolitain des 12 et 13 décembre 2022, après un travail mené en partenariat avec la Communauté d’universités et d’établissements – ComUE – Université de Lyon, son nouveau Schéma de développement universitaire.

"C'est le deuxième à Lyon. Le premier avait fait date puisqu'il avait été repris au niveau national.Le premier était le positionnement géographique des campus, ce deuxième plan veut accompagner les universités sur le bien-être étudiant."

Les blocages d'universités

La mobilisation contre la réforme des retraites a été relativement suivi, notamment à l’Université Lyon 2.

"Il est très rassurant que les jeunes dans les universités se mobilisent pour les grands sujets de société. Je suis très content quand les étudiants mènent des débars, des discussions, des échanges, manifestent quand ils souhaitent manifester leur accord ou leur désaccord. C'est une preuve de bonne santé des universités".