Valentin Gautier, candidat de la finale lyonnaise Ma thèse en 180 secondes

Valentin Gautier a fait partie des 12 candidats de la finale locale Université de Lyon du concours international Ma thèse en 180 secondes mardi 21 mars 2023.

"Ma Thèse en 180 secondes" propose aux doctorants de présenter, devant un jury et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples. Douze doctorantes et doctorants du site Lyon Saint-Étienne exposeront, en 3 minutes, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, leur projet de recherche.

Un jury composé de chercheurs, journalistes et représentants du monde socio-économique décernera trois prix. Vous aurez également la possibilité de décerner le prix du public en assistant à la finale !

Le 1er prix du jury et le prix du public seront les deux lauréats Université de Lyon qui accéderont à l'étape nationale du concours.

Valentin Gautier

2016 : Baccalauréat scientifique

2016-2018 : Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles scientifiques au lycée Jean Perrin de Lyon

2018-2021 : Diplôme d’ingénieur à l’ENSIMAG à Grenoble

2021 : Début de ma thèse à CREATIS

2022 : Découverte de la médiation scientifique avec plusieurs interventions notamment aux côtés d’Elodie Chabrole

L'objet de votre thèse en 3 lignes : Obtenir des images médicales de meilleure qualité tout en passant moins de temps dans la machine pour permettre des examens rapides notamment en cas d'urgence. L'idée explorée dans ma thèse consiste à exploiter plusieurs modalités pour améliorer la qualité de chacune.



Pourquoi avoir choisi ce thème ? : Ce thème fait se rejoindre 3 de mes passions : les mathématiques, l'intelligence artificielle et le domaine médicale. Une thèse c'est avant tout la volonté d'explorer un sujet qui nous passionne alors pour 3 d'un coup j'ai signé tout de suite !



Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours "Ma thèse en 180 secondes" ?: Pour montrer à tout le monde que la science c'est cool et que tout le monde peut s'y intéresser parce que faire de la science, parfois, c'est simplement être un grand enfant.



Comment appréhendez-vous cette finale? : Je suis super heureux de pouvoir parler de mon sujet devant un public et aussi très motivé à l'idée d'être en compétition avec les autres candidats qui ont de superbes prestations !

Mardi 21 mars 2023, à 18h, Grand amphithéâtre de l'Université de Lyon - 90 rue Pasteur (Lyon 7e)

