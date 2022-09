Avec le vélo "made in Lyon", des délais de livraison réduits

Romain Segura, co-fondateur de la start-up Ref Bikes, est l'invité de 6 min Chrono. Au micro de Lyon Capitale, il explique que l'assemblage mécanique de cadres de vélo à Lyon permet de réduire le délai de livraison pour les clients et de proposer un service après-vente de qualité.

Lyon Capitale vous propose une semaine spéciale vélo dans 6 minutes chrono pour évoquer le boom de ce mode de transport dans l’agglomération. Après avoir accueilli Louis Gaillard, membre de la Ville à Vélo, Fabien Bagnon, le vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie et des mobilités actives, Etienne Seguin, moniteur vélo-école à la Maison du vélo, Maxence Sarazin, fondateur de l'entreprise de livraison Fends la bise, nous terminons cette semaine avec Romain Segura, le fondateur de la start-up Ref Bikes.

La jeune pousse Ref Bikes est l'un des nouveaux acteurs du vélo "Made in Lyon", un marché en plein effort. Avec ses associés, Romain Segura a breveté un assemblage mécanique de cadres de vélo. Le jeune entrepreneur est d'ailleurs venu dans les studios de Lyon Capitale avec un vélo prototype fabriqué par Ref Bikes. Les premiers modèles ont été commercialisés en septembre 2022.

""Il y a vraiment la volonté d'être au plus proche de nos utilisateurs, que ce soit dans les délais de livraison, mais aussi dans le service d'après-vente"

Romain Segura, fondateur de Ref Bikes

«Ce que nous avons inventé c'est un système qui nous permet de monter et démonter rapidement un vélo pour le rendre modulable», explique Romain Segura, co-fondateur de la start-up. Cet assemblage de deux-roues se fait localement à Lyon. "Il y a vraiment la volonté d'être au plus proche de nos utilisateurs, que ce soit dans les délais de livraison, mais aussi dans le service d'après-vente. C'est du "made in France", mais c'est surtout du local", ajoute t-il.

Ref Bikes veut aussi inventer un futur très vert pour la bicyclette en proposant un vélo modulable qui peut évoluer au fil du temps à partir de pièces produites par Ref Bikes. Une bonne manière de réduire l’empreinte carbone d’un vélo.