Photo d’illustration. LOU BENOIST / AFP

Lyon : un appartement criblé de balles puis incendié dans le 8e arrondissement

  • par Loane Carpano

    • Dans la nuit du 20 au 21 août, plusieurs coups de feu ont été tirés en direction d'un immeuble du Grand-Trou dans le 8e arrondissement. Le bâtiment a ensuite été incendié.

    Plusieurs coups de feu ont été tirés en direction d'un immeuble du 8e arrondissement de Lyon dans la nuit du 20 au 21 août. Selon le Progrès, les faits se seraient produits aux alentours de 2 h 45 dans le quartier de Grand-Trou. Un immeuble de la rue de Montagny aurait alors été criblé de balles avant d'être incendié.

    Si les coups de feu n'ont fait aucune victime, trois habitants de l'immeuble blessés par les flammes ont dû être transportés à l'hôpital. Les dégâts provoqués par l'incendie et l'identité des malfaiteurs restent pour l'heure inconnus. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette scène de violence.

    C'est la deuxième fois de la semaine qu'un immeuble fait l'objet de tirs. Un bâtiment de Villeurbanne avait subit le même sort dans la nuit du 18 au 19 août.

    Pont Lafayette @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l'air reste moyenne ce vendredi à Lyon

