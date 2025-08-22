Actualité
Lyon : il est condamné à 30 mois de prison après un violent vol à l'arraché

  • par Clémence Margall

    • Le jeune homme de 20 ans interpellé mardi 19 août et soupçonné d'être l'auteur d'un violent vol à l'arraché sur un octogénaire a été condamné à 30 mois de prison.

    Interpellé mardi dans le quartier de la Guillotière (7er arr.), le jeune homme de 20 ans a été condamné à 30 mois de prison après un violent vol à l'arraché survenu à Lyon le 10 août dernier, rapportent nos confrères de BFM Lyon. Il a également écopé d'une interdiction du territoire français de 10 ans et d'une interdiction de porter et détenir une arme pendant 5 ans.

    Pour rappel, l'accusé était déjà en situation irrégulière sur le territoire français. La victime, quant à elle, un homme de 86 ans, est toujours hospitalisée. Elle aurait notamment reçu plusieurs coups à la hanche. Une version contestée par le mis en cause, mais qui a toutefois reconnu avoir arraché sa chaîne en or.

