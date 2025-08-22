Actualité
Quais du Rhône à Lyon @Hugo LAUBEPIN

Météo : du mieux dans le ciel de Lyon ce vendredi, 24 degrés attendus

  • par Clémence Margall

    • La météo est plus clémente ce vendredi 22 août. De belles éclaircies seront visibles tandis que le mercure indiquera 24 degrés au meilleur de la journée.

    Le ciel de Lyon s’améliore ce vendredi 22 août. La journée commence sous quelques nuages, mais le soleil domine largement. Côté températures, ces dernières sont plutôt fraîches avec 16 degrés.

    Les températures grimperont cependant dans l’après-midi pour se rapprocher des normales de saison avec 24 degrés. Peu de changement dans le ciel au cours de la journée, bien que des bourrasques de vent d’environ 20 km/h seront ressenties.

