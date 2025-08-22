Le 18 septembre prochain, les entreprises lyonnaises pourront prendre part à la 5e édition du"Clean in Lyon", un team building engagé pour la protection de l'environnement.

Comme chaque année, une grande opération de ramassage de déchet à destination des entreprises se tiendra dans la Métropole de Lyon. Organisé le 18 septembre prochain, cette 5e édition de "Clean in Lyon" se déroulera au cirque Imagine à Vaulx-en-Velin. Son objectif : organiser un team building engagé autour d’une grande opération collective de nettoyage et de dépollution du territoire.

10% du montant des inscriptions à l'événement ainsi que l'intégralité de ses bénéfices seront reversés à des associations locales engagées pour la protection de l'environnement. Les intéressés sont invités à se rapprocher de Clean in Lyon pour s'inscrire.

